ABD'de Salatalıklar Salmonella Riski Nedeniyle İnceleniyor - Son Dakika
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Dünya

ABD'de Salatalıklar Salmonella Riski Nedeniyle İnceleniyor

ABD\'de Salatalıklar Salmonella Riski Nedeniyle İnceleniyor

ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), 26 eyalette satışa sunulan salatalıkların salmonella bakterisi bulaşma riski nedeniyle incelemeye alındığını açıkladı. Tüketicilerin bu ürünleri kullanmaması ve satıcıların ürünleri raflardan çekmesi gerektiği belirtildi.

30.11.2024 11:56  Güncelleme: 11:57
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ABD'de 26 eyalette satışa sunulan salatalıklar, salmonella bakterisi bulaşma riski nedeniyle incelemeye alındı.

ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), ABD'de 26 eyalette, Kanada'nın ise bazı bölgelerinde satışa sunulan salatalıkların olası 'salmonella kontaminasyonu' içerdiğini ve tüketilmesinin özellikle bağışıklık sistemi zayıf bireyler için tehlikeli olabileceğini açıkladı. Halkın bu ürünleri tüketmekten kaçınması ve satın alınan ürünlerin kaynağını kontrol etmesi gerektiği belirtildi.

FDA, ürünlerin paketleme tarihlerini ve etiketlerini kontrol etmeleri için tüketicilere çağrıda bulundu. Etkilenen ürünlerin satış noktalarına iade edilmesi gerektiği vurgulandı.

SALMONELLA BAKTERİSİ

Salmonella bakterisi, mide bulantısı, kusma, ishal, karın ağrısı ve ateş gibi belirtilere yol açabiliyor. Enfeksiyon, özellikle çocuklar, yaşlılar, hamileler ve bağışıklık sistemi zayıf bireylerde ciddi komplikasyonlara neden olabilir.

FDA ve sağlık yetkilileri, şüpheli ürünlerin kullanılmaması ve bu ürünlerle temas eden yüzeylerin dikkatlice temizlenmesi gerektiğini belirtti. Ayrıca, halk sağlığını korumak için satıcıların da bu ürünleri raflardan çekmeleri istendi.

FDA'DAN GIDA GÜVENLİĞİ VURGUSU

FDA yetkilileri, bu olayın gıda güvenliğinin önemini bir kez daha gösterdiğini belirterek, "Tüketicilerin ve işletmelerin, geri çağrılan ürünlere karşı dikkatli olmaları hayati önem taşıyor. Bu tür olaylar, gıda güvenliği standartlarının sıkı bir şekilde uygulanmasının gerekliliğini hatırlatıyor" dedi.

Kaynak: DHA

Sağlık, Tarım, Çevre, Dünya, FDA, Son Dakika

Son Dakika Dünya ABD'de Salatalıklar Salmonella Riski Nedeniyle İnceleniyor - Son Dakika

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