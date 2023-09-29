ABD'de sel: Acil durum ilan edildi - Son Dakika

ABD'de sel: Acil durum ilan edildi

Son Güncelleme: 29.09.2023 20:59

ABD'nin New York kentinde bugün etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sel nedeniyle acil durum ilan edildi. New York Valisi Kathy Hochul, yüksek yağış oranının yol açtığı sel nedeniyle kentte acil durum ilan edildiğini açıkladı. Brooklyn, Queens, Bronx, Staten Island ve Long Island sakinlerine sel baskınlarına karşı dikkatli olmaları konusunda uyarı yapıldı. LaGuardia Havaalanı'na yapılacak tüm uçuşlar durduruldu ve havaalanına yakın erişim yolları sular altında kaldı. Şiddetli yağışların yarına kadar hafifleyerek devam etmesi bekleniyor.

ABD'nin New York kentinde bugün etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sel nedeniyle acil durum ilan edildi.

ŞİDDETLİ YAĞIŞLAR SELE NEDEN OLDU

ABD'nin New York kentinde şiddetli yağışlar sele neden oldu. New York Valisi Kathy Hochul, yüksek yağış oranının yol açtığı sel nedeniyle kentte acil durum ilan edildiğini açıkladı.Yetkililer, New York'a bağlı Brooklyn, Queens, Bronx, Staten Island ve Long Island sakinlerine sel baskınlarına karşı dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulunurken, metro seferlerinde yaşanacak gecikmeler konusunda da halkı uyardı.

TÜM UÇUŞLAR DURDURULDU

Öte yandan şiddetli yağışlar nedeniyle New York'taki LaGuardia Havaalanı'na yapılacak tüm uçuşlar durdurulurken, Federal Havacılık İdaresi, havaalanındaki yakıt ikmal alanının ve havaalanına yakın erişim yollarının sular altında kaldığını duyurdu. New York'ta bu sabah başlayan şiddetli yağışların yarına kadar hafifleyerek devam edeceği kaydedildi.

Kaynak: İHA

Amerika Birleşik Devletleri, New York, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya ABD'de sel: Acil durum ilan edildi - Son Dakika


Son Dakika
21:15 27 sene önce öldürülen efsane rapçi Tupac cinayetinde bir kişi tutuklandı
20:59 Son Dakika: Antalya Altın Portakal Film Festivali iptal edildi
19:38 Hollywood yıldızı Mel Gibson'dan skandal ''Karabağ'' iftirası: Ermeni halkı etnik temizliğe maruz kalıyor
19:26 Elon Musk'tan Teknofest paylaşımı: Gelecek yıl bizzat katılmayı ve diğer fırsatlarını tartışmayı sabırsızlıkla bekliyorum
19:26 Prof. Dr. Naci Görür: Karabük fayı 7 ve üzeri deprem üretebilir
17:26 İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan operasyonların süreceği mesajı: Cumhurbaşkanımızın iradesi var, devam edecek
17:25 Fenomen şarkıcı Tıvorlu İsmail'in oğlunun düğününde 6,9 milyon lira değerinde altın ve para takıldı
17:23 Pakistan'da 53 kişinin can verdiği bombalı saldırının görüntüleri ortaya çıktı
17:13 İsveç'te polis koruması eşliğinde Erdoğan'ın maketinin yakılmasına Dışişleri'nden sert tepki: Aşağılık eyleme izin verilmesini kınıyoruz
17:07 Filenin Sultanları'ndan Ebrar Karakurt'un babasıyla verdiği poz şaşırttı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.09.2023 21:45:36. #1.11#
SON DAKİKA: ABD'de sel: Acil durum ilan edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement