ABD'de şiddet bitmiyor! Arabanın camını kırarak gözaltına aldılar - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Dünya

ABD'de şiddet bitmiyor! Arabanın camını kırarak gözaltına aldılar

Haberin Videosunu İzleyin
ABD\'de şiddet bitmiyor! Arabanın camını kırarak gözaltına aldılar
01.02.2026 23:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
ABD\'de şiddet bitmiyor! Arabanın camını kırarak gözaltına aldılar
Haber Videosu

ABD'de orantısız şiddet ile gündeme gelen Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) ekipleri, bir ABD vatandaşını arabasının camını kırarak gözaltına aldı. ABD vatandaşı yaşananlar karşısında göz yaşlarını tutamazken; o anları cep telefonu kamerasıyla kayıt altına aldı.

ABD'de orantısız şiddet ile gündeme gelen Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) görevlilerinin göçmen karşıtı baskınları ve bunlara yönelik protestolarda iki ABD vatandaşının öldürülmesine yönelik tepkiler devam ederken; yeni bir skandal yaşandı.

ARABANIN CAMINI KIRARAK GÖZALTINA ALDILAR

ICE görevlileri, bir ABD vatandaşını arabasının camını kırarak gözaltına aldı. ABD vatandaşı yaşananlar karşısında göz yaşlarını tutamazken; o anları cep telefonu kamerasıyla kayıt altına aldı.

"TANRIM BENİ KORU"

ABD vatandaşının o anlarda "Arkadaşlar, beni tutuklamak istiyorlar. Bu delilik, bunun yaşandığına inanamıyorum. Tanrım beni koru, arkadaşlar onlara güvenmiyorum. Camı kıracaklar delirmişler" dediği görüldü.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Cep Telefonu, Hukuk, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya ABD'de şiddet bitmiyor! Arabanın camını kırarak gözaltına aldılar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Epstein belgelerinde Türkiye’den çocuk kaçırma iddiası: Tanık beyanları ortaya çıktı Epstein belgelerinde Türkiye'den çocuk kaçırma iddiası: Tanık beyanları ortaya çıktı
Merve Boluğur’un son paylaşımı camiden Düştüğü not da bir hayli ilginç Merve Boluğur'un son paylaşımı camiden! Düştüğü not da bir hayli ilginç
Tekel bayide bıçaklı kavga: 1 ölü, 1 yaralı Tekel bayide bıçaklı kavga: 1 ölü, 1 yaralı
ABD Türkiye Büyükelçiliği sosyal medya paylaşımlarını askıya aldı ABD Türkiye Büyükelçiliği sosyal medya paylaşımlarını askıya aldı
CHP’den AK Parti’ye geçen Çakır’dan emeklileri çıldırtacak çıkış CHP'den AK Parti'ye geçen Çakır'dan emeklileri çıldırtacak çıkış
Epstein ve çevresinin gözü de Somaliland’daymış, ticari hedef olarak belirlemişler Epstein ve çevresinin gözü de Somaliland'daymış, ticari hedef olarak belirlemişler
Adana Şehir Hastanesi’nin otoparkı sular altında kaldı Adana Şehir Hastanesi'nin otoparkı sular altında kaldı

23:53
Armağan Çağlayan’dan kutsal mekanlara saygı çağrısı
Armağan Çağlayan'dan kutsal mekanlara saygı çağrısı
23:32
ABD basını: İran ve ABD bu hafta Türkiye’de bir araya gelecek
ABD basını: İran ve ABD bu hafta Türkiye'de bir araya gelecek
23:07
Okan Buruk ayrılık iddialarına son noktayı koydu: Bizimle kalacak
Okan Buruk ayrılık iddialarına son noktayı koydu: Bizimle kalacak
22:38
YPG, Suriye güçlerinin konuşlanacağı Haseke ve Kamışlı’da sokağa çıkma yasağı getirdi
YPG, Suriye güçlerinin konuşlanacağı Haseke ve Kamışlı'da sokağa çıkma yasağı getirdi
22:21
Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic’ten dikkat çeken açıklama: Önümüzdeki 48 saat kritik
Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic'ten dikkat çeken açıklama: Önümüzdeki 48 saat kritik
21:42
Trump’tan Küba hamlesi Görüşmeler başlayacak
Trump'tan Küba hamlesi! Görüşmeler başlayacak
20:35
Gülben Ergen’den Epstein çağrısı: Dosyadaki Türkler açıklansın
Gülben Ergen'den Epstein çağrısı: Dosyadaki Türkler açıklansın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.02.2026 01:01:14. #7.11#
SON DAKİKA: ABD'de şiddet bitmiyor! Arabanın camını kırarak gözaltına aldılar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.