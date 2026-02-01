ABD'de orantısız şiddet ile gündeme gelen Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) görevlilerinin göçmen karşıtı baskınları ve bunlara yönelik protestolarda iki ABD vatandaşının öldürülmesine yönelik tepkiler devam ederken; yeni bir skandal yaşandı.
ICE görevlileri, bir ABD vatandaşını arabasının camını kırarak gözaltına aldı. ABD vatandaşı yaşananlar karşısında göz yaşlarını tutamazken; o anları cep telefonu kamerasıyla kayıt altına aldı.
ABD vatandaşının o anlarda "Arkadaşlar, beni tutuklamak istiyorlar. Bu delilik, bunun yaşandığına inanamıyorum. Tanrım beni koru, arkadaşlar onlara güvenmiyorum. Camı kıracaklar delirmişler" dediği görüldü.
ABD'de şiddet bitmiyor! Arabanın camını kırarak gözaltına aldılar
