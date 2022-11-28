ABD'de garip kaza! Uçak yüksek gerilim hattında asılı kaldı

Amerika Birleşik Devletleri'nin Maryland eyaletinin Montgomery County kentinde tek motorlu küçük bir uçak, yüksek gerilim hattına çarptı ve uçak elektrik kulesinde asılı kaldı. İtfaiye şefi olay yerinden yaptığı basın açıklamasında uçağın 30 metre yükseklikteki elektrik kulesine çarparak asılı kaldığını, bölgede geniş çaplı elektrik kesintisi yaşandığını ifade etti.
Yetkililer, uzun bir çalışmanın sonrasında pilot Patrick Merkle (66) ile yolcusu Janet Williams'ın (66) asılı kalan uçaktan indirilerek hastanede tedavi altına alındığını duyurdu.
Montgomery County Yangın ve Kurtarma Servisi Sözcüsü Pete Piringer, olay yerinden canlı yayınlarla gelişmeleri aktardı ve uçağın kuleden indirildiğini belirtti.
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