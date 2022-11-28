Amerika Birleşik Devletleri 'nin Maryland eyaletinin Montgomery County kentinde tek motorlu küçük bir uçak, yüksek gerilim hattına çarptı ve uçak elektrik kulesinde asılı kaldı. İtfaiye şefi olay yerinden yaptığı basın açıklamasında uçağın 30 metre yükseklikteki elektrik kulesine çarparak asılı kaldığını, bölgede geniş çaplı elektrik kesintisi yaşandığını ifade etti.

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Dünya › ABD'de garip kaza! Uçak yüksek gerilim hattında asılı kaldı - Son Dakika

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