ABD'de garip kaza! Uçak yüksek gerilim hattında asılı kaldı - Son Dakika
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ABD'de garip kaza! Uçak yüksek gerilim hattında asılı kaldı

28.11.2022 17:37

ABD'nin Maryland eyaletinde küçük tek motorlu bir uçak, yüksek gerilim hattına çarptı ve elektrik kulesinde asılı kaldı. Pilot dahil 2 kişinin kurtarıldığı ve tedavi altına alındığını belirtildi.

Amerika Birleşik Devletleri'nin Maryland eyaletinin Montgomery County kentinde tek motorlu küçük bir uçak, yüksek gerilim hattına çarptı ve uçak elektrik kulesinde asılı kaldı. İtfaiye şefi olay yerinden yaptığı basın açıklamasında uçağın 30 metre yükseklikteki elektrik kulesine çarparak asılı kaldığını, bölgede geniş çaplı elektrik kesintisi yaşandığını ifade etti.

YARALILAR TEDAVİ ALTINDA

Yetkililer, uzun bir çalışmanın sonrasında pilot Patrick Merkle (66) ile yolcusu Janet Williams'ın (66) asılı kalan uçaktan indirilerek hastanede tedavi altına alındığını duyurdu.

KULEDEN İNDİRİLDİ

Montgomery County Yangın ve Kurtarma Servisi Sözcüsü Pete Piringer, olay yerinden canlı yayınlarla gelişmeleri aktardı ve uçağın kuleden indirildiğini belirtti.

Kaynak: DHA
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