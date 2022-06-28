ABD'de toplu ölüm! Terk edilmiş tırın içinde göçmen olduğu düşünülen 42 kişinin cansız bedeni bulundu - Son Dakika
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ABD'de toplu ölüm! Terk edilmiş tırın içinde göçmen olduğu düşünülen 42 kişinin cansız bedeni bulundu

28.06.2022 09:58

ABD'nin Texas eyaletinde bulunan San Antonio şehrinde göçmen olduğu düşünülen 42 kişinin bir tır içinde ölü bulunduğu, en az 16 kişinin ise hastaneye kaldırıldığı açıklandı.

ABD basınında yer alan habere göre, San Antonio kentinde terk edilmiş bir tır içinde göçmen olduğuna düşünülen 42 kişi ölü bulundu.

16 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

Tırdaki 16 kişi ise bölgedeki hastanelere kaldırıldı. Tırda bulunanların yasa dışı yollardan ABD'ye geçmeye çalıştığı tahmin ediliyor.

RESMİ AÇIKLAMA BEKLENİYOR

San Antonio Polis Departmanı'nın kamyonun sürücüsünü aradığı belirtilirken, olaya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

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Kaynak: AA

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SON DAKİKA: ABD'de toplu ölüm! Terk edilmiş tırın içinde göçmen olduğu düşünülen 42 kişinin cansız bedeni bulundu - Son Dakika
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