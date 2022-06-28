ABD basınında yer alan habere göre, San Antonio kentinde terk edilmiş bir tır içinde göçmen olduğuna düşünülen 42 kişi ölü bulundu.
Tırdaki 16 kişi ise bölgedeki hastanelere kaldırıldı. Tırda bulunanların yasa dışı yollardan ABD'ye geçmeye çalıştığı tahmin ediliyor.
San Antonio Polis Departmanı'nın kamyonun sürücüsünü aradığı belirtilirken, olaya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
Son Dakika › Dünya › ABD'de toplu ölüm! Terk edilmiş tırın içinde göçmen olduğu düşünülen 42 kişinin cansız bedeni bulundu - Son Dakika