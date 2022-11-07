ABD'de hamile kalamayan kadının imdadına kayınvalidesi yetişti: Süper babaanne torununu doğurdu - Son Dakika
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ABD'de hamile kalamayan kadının imdadına kayınvalidesi yetişti: Süper babaanne torununu doğurdu

07.11.2022 22:05

ABD'de üst üste ikiz bebek doğuran Cambria Hauck isimli kadın bir daha hamile kalamayacağını öğrenince kayınvalidesi Nancy Hauck devreye girdi. Taşıyıcı annelik yapmayı kabul eden Nancy Hauk, oğlu Jeff'in bebeği Hanna'yı dünyaya getirdi.

ABD'nin Utah eyaletinde ilginç bir olay yaşandı. Cambria Hauck isimli kadın, sonuncusu eylül ayında olmak üzere üst üste ikiz bebekler doğurduktan sonra başka bir hamileliği taşıyamayacağını öğrendi. Son doğumun ardından plasenta inkreta (plasentanın rahim içinde kalması) durumu gelişem ve acil histerektomi Cambria yine de hamile kalmak istedi.

DEVREYE KAYINVALİDE GİRDİ

Cambria ve eşi Jeff, geçmişteki doğurganlık tedavilerinden sakladıkları embriyoları başka bir bebek için kullanmayı planladı ancak bunu da çok tehlikeli olduğunu öğrenince başka yollar aramaya başladı. Yeni bir çocuk sahibi olmak isteyen Cambria'nın imdadına 56 yaşındaki kayınvalidesi Nancy yetişti.

"9 SAAT DOĞUM SANCISI ÇEKTİM"

Beş çocuk annesi Nancy taşıyıcı annelik yöntemiyle torununu doğurabileceği teklifinde bulundu. Tıbbi değerlendirmelerinde yaşına göre çok iyi bir anne adayı olduğu belirlenen Nancy, embriyo transferinin ardından hamile kaldı. 9 saat doğum sancısı çeken Nancy, 2 Kasım'da Hanna'yı dünyaya getirdi. Hanna'nın 3 kilo 12 gram ağırlığında, 50 santim uzunluğunda olduğu öğrenildi.

"YAŞLI OLDUĞUMU BİLİYORDUM"

Today Parents'a demeç veren Nancy, "Onlara bebeği taşımayı teklif ettim. Yaşlı olduğumu biliyordum. Bunun mümkün olamayabileceğini de biliyordum, fakat onlara bunu yapmaya istekli olduğumu söylemem gerektiğini hissettim. Çoğu insanın muhtemelen, 'Aman Tanrım, bu bir çılgınlık' diyeceğini biliyorum, fakat gerçek şu ki Nancy bize ilk geldiğinde hiç öyle hissetmedim. Tüm konuşmamız ve deneyimin bütünü oldukça huzurlu geçti..." dedi.

"O HER YÖNÜYLE MÜKEMMEL"

Hannah'nın annesi Cambria Hauck, cuma günü Instagram'da, "O burada ve kalbim patlayabilir. O, her yönüyle mükemmel" notuyla, kayınvalidesi Nancy Hauck'un doğum sonrası çekilmiş bir videosunu paylaştı.

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Utah, Sağlık, Yaşam, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya ABD'de hamile kalamayan kadının imdadına kayınvalidesi yetişti: Süper babaanne torununu doğurdu - Son Dakika


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SON DAKİKA: ABD'de hamile kalamayan kadının imdadına kayınvalidesi yetişti: Süper babaanne torununu doğurdu - Son Dakika
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