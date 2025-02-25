ABD'deki havalimanında faciadan dönüldü! Pilot yüzlerce yolcunun hayatını böyle kurtardı - Son Dakika
Üye Girişi
Dünya

ABD'deki havalimanında faciadan dönüldü! Pilot yüzlerce yolcunun hayatını böyle kurtardı

Geniş Video İzle

ABD'nin Chicago kentindeki havalimanına inişe geçen yolcu uçağı, büyük tehlike atlattı. Piste bir anda başka bir uçak çıkınca pilot inişi iptal edip yeniden havalandı. Yüreklerin ağza geldiği an güvenlik kamerasına yansıdı.

25.02.2025 22:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD'nin Chicago kentindeki Midway Havaalanı'na inişe geçen bir yolcu uçağı, pistte başka bir uçağın bulunduğunu fark edince inişini son anda iptal ederek yeniden havalandı.

CHİCAGO'DAKİ HAVALİMANINDA KORKU DOLU ANLAR

ABD'nin Chicago kentinde facianın eşiğinden dönüldü. Midway Havalimanı'na inişe geçen yolcu uçağının pilotları, piste teker koymadan saniyeler önce büyük bir tehlikeyle karşı karşıya olduklarını fark etti.

UÇAĞI FARK EDİNCE SON ANDA PAS GEÇTİ

Yolcu uçağı ineceği esnada başka bir uçak piste çıktı. Uçağı gören pilotlar son anda pas geçip yeniden havalandı. Korku dolu anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

ABD\'deki havalimanında faciadan dönüldü! Pilot yüzlerce yolcunun hayatını böyle kurtardı

Amerika Birleşik Devletleri, Chicago, Dünya, Pilot, Son Dakika

Son Dakika Dünya ABD'deki havalimanında faciadan dönüldü! Pilot yüzlerce yolcunun hayatını böyle kurtardı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

22:12 Jose Mourinho, Okan Buruk ve Mauro Icardi PFDK’ya sevk edildi Jose Mourinho, Okan Buruk ve Mauro Icardi PFDK'ya sevk edildi
21:44 Konya’da Polis Memuru Şehit Oldu Konya'da Polis Memuru Şehit Oldu
20:29 Singapurlu banka, 4 bin çalışanını işten çıkarıp yapay zeka kullanacak Singapurlu banka, 4 bin çalışanını işten çıkarıp yapay zeka kullanacak
19:48 Trump’ın ardından Avrupa Birliği de Ukrayna’ya göz dikti Maden anlaşması yapmak istiyorlar Trump'ın ardından Avrupa Birliği de Ukrayna'ya göz dikti! Maden anlaşması yapmak istiyorlar
16:51 Küçük çocuğu öldüresiye dövdüler, görüntüleri paylaşınca canından oldu Küçük çocuğu öldüresiye dövdüler, görüntüleri paylaşınca canından oldu
10:50 Yasadışı bahis davasında Serdar Ortaç’a hapis cezası Yasadışı bahis davasında Serdar Ortaç'a hapis cezası
10:22 MİT, Reyhanlı saldırısının son failini sınır ötesi operasyonla yakaladı MİT, Reyhanlı saldırısının son failini sınır ötesi operasyonla yakaladı
09:59 Ersin Düzen’den Acun Ilıcalı’ya canlı yayında tarihi ayar Ersin Düzen'den Acun Ilıcalı'ya canlı yayında tarihi ayar
09:43 İstanbul’da bungalovda doğalgaz sızıntısı: 9 kişi zehirlendi İstanbul'da bungalovda doğalgaz sızıntısı: 9 kişi zehirlendi
09:38 Pentagon’dan “Dedeağaç kapatılacak“ iddiasına yanıt Pentagon'dan "Dedeağaç kapatılacak" iddiasına yanıt
09:35 Darbide ’’maymun’’ krizi Acun Ilıcalı ırkçılık değil dedi, geçmişteki sözleri tam tersi Darbide ''maymun'' krizi! Acun Ilıcalı ırkçılık değil dedi, geçmişteki sözleri tam tersi
09:30 Yenidoğan Çetesi davasında tahliyelere itirazı Yenidoğan Çetesi davasında tahliyelere itirazı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.02.2025 22:34:32. #1.11#
SON DAKİKA: ABD'deki havalimanında faciadan dönüldü! Pilot yüzlerce yolcunun hayatını böyle kurtardı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.