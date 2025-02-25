ABD'nin Chicago kentindeki Midway Havaalanı'na inişe geçen bir yolcu uçağı, pistte başka bir uçağın bulunduğunu fark edince inişini son anda iptal ederek yeniden havalandı.
ABD'nin Chicago kentinde facianın eşiğinden dönüldü. Midway Havalimanı'na inişe geçen yolcu uçağının pilotları, piste teker koymadan saniyeler önce büyük bir tehlikeyle karşı karşıya olduklarını fark etti.
Yolcu uçağı ineceği esnada başka bir uçak piste çıktı. Uçağı gören pilotlar son anda pas geçip yeniden havalandı. Korku dolu anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Son Dakika › Dünya › ABD'deki havalimanında faciadan dönüldü! Pilot yüzlerce yolcunun hayatını böyle kurtardı - Son Dakika
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