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ABD'den aspirinle ilgili ilginç açıklama: Yan etkileri faydalarından çok daha fazla - Son Dakika

ABD'den aspirinle ilgili ilginç açıklama: Yan etkileri faydalarından çok daha fazla

13.10.2021 08:10

Ağrı kesici olarak bilinen ve kalp hastalıklarını önlemesi amacıyla düşük dozda tavsiye edilen aspirinle ilgili açıklama gündem oldu. Aspirinin yan etkilerinin faydalarından daha fazla olduğunu ifade eden ABD Önleyici Hizmetler Görev Gücü adlı grup, doktorların kalp krizi veya felç riski bulunan 60 yaş ve üzeri hastalara düşük doz aspirin vermemesi konusunda uyar yaptı.

ABD Önleyici Hizmetler Görev Gücü adlı grup, özellikle kalp krizi veya felç geçirmemiş olan ileri yaştaki hastalarda aspirin kullanımının yan etkilerinin faydalarından daha fazla olduğunu açıkladı.

SİNDİRİM SİSTEMİ KANAMALARI VE ÜLSER

Açıklamada aspirinin 60 yaş ve üzerinde düşük dozda bile yaşamı tehdit eden sindirim sistemi kanamaları ve ülsere yol açabileceği uyarısına da yer verildi. Gönüllü çalışan bağımsız uzmanlardan oluşan grup, kolon kanseri riski bulunanların düşük doz aspirin kullanması yönünde 2016 yılında yaptıkları tavsiyeyi de geri çekeceğini açıkladı.

KALP KRİZİ GEÇİRENLERE DÜŞÜK DOZ

Öte yandan açıklamada 40'lı yaşlardaki kanama riski bulunmayan kişilerde önleyici aspirin kullanımının faydası bulunabileceğini, 50'li yaşlarda ise bu faydanın daha düşük olduğu değerlendirildi. Kalp krizi geçirmiş hastalarda ise düşük doz aspirin kullanımının sürdürülmesi tavsiye edildi.

ASPİRİN NEDEN TAVSİYE EDİLİYORDU?

Ağrı kesici olarak bilinen aspirin, kanı inceltici etkisi nedeniyle kalp hastalığı ve inme riski bulunanlarda kan pıhtılarını önlemesi amacıyla 81-100 mg arasında düşük dozda tavsiye ediliyordu.

ABD'den aspirinle ilgili ilginç açıklama: Yan etkileri faydalarından çok daha fazla

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Son Dakika Dünya ABD'den aspirinle ilgili ilginç açıklama: Yan etkileri faydalarından çok daha fazla - Son Dakika Dünya


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SON DAKİKA: ABD'den aspirinle ilgili ilginç açıklama: Yan etkileri faydalarından çok daha fazla - Son Dakika
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