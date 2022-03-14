ABD'den çarpıcı Rusya açıklaması: Putin, Rus güçlerinin Ukrayna'da istediği ilerlemeyi gösteremediği için hüsrana uğradı - Son Dakika
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ABD'den çarpıcı Rusya açıklaması: Putin, Rus güçlerinin Ukrayna'da istediği ilerlemeyi gösteremediği için hüsrana uğradı

14.03.2022 01:03

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, verdiği röportajda Rus güçlerinin Ukrayna'da istediği ilerlemeyi gösterememesinin Putin'i hüsrana uğrattığını dile getirdi.

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, CNN'e verdiği mülakatta, Rus güçlerinin başkent Kiev dahil büyük şehirlerde istediği ilerlemeyi gösterememesinin Putin'i hüsrana uğrattığını, Rus birliklerinin Ukrayna'nın her bölgesine saldırmasının buna işaret ettiğini söyledi.

"NATO BÖLGESİNİN HER METRE KARESİNİ KORUYACAĞIZ"

ABD istihbaratının, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırma planına dair uyarılar yaptığını, bu saldırının kendileri için sürpriz olmadığını ifade eden Sullivan, yine de Ukrayna'da Amerikan askerleri bulunmadığını ve bulunmayacağını aktardı. Sullivan, "NATO bölgesinin her metrekaresini koruyacağız." diyerek, aynı zamanda vatanlarını cesurca savunan Ukraynalı savaşçılara askeri yardım yapmaya çalışacaklarını dile getirdi.

HAVA SAVUNMA SİSTEMİ YARDIMI

Ülkesinin Putin'e yönelik baskıları artıracağını kaydeden Sullivan, Ukrayna'ya askeri yardım konusunda odaklarının hava savunma sistemleri olduğunu belirtti.

"ÇİN'İ YAKINDAN TAKİP EDİYORUZ"

Ulusal Güvenlik Danışmanı, ABD'nin Çin'i yakından takip ettiğini ve Pekin yönetimine Rusya'ya yönelik yaptırımları büyük ölçekte delme ya da Moskova'ya gizlice destek çabalarının sonuçları hakkında uyardığının altını çizerek, "Dünyada hiçbir ülkenin Rusya'ya yönelik ekonomik yaptırımlardan kaçması için alan sağlamasına izin vermeyeceğiz." ifadesini kullandı.

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Dünya, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Dünya ABD'den çarpıcı Rusya açıklaması: Putin, Rus güçlerinin Ukrayna'da istediği ilerlemeyi gösteremediği için hüsrana uğradı - Son Dakika


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SON DAKİKA: ABD'den çarpıcı Rusya açıklaması: Putin, Rus güçlerinin Ukrayna'da istediği ilerlemeyi gösteremediği için hüsrana uğradı - Son Dakika
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