Üye Girişi
ABD'den gazeteci Sedef Kabaş'ın tutuklanmasıyla ilgili ifade özgürlüğü uyarısı: Büyük hayal kırıklığı yaşadık - Son Dakika

ABD'den gazeteci Sedef Kabaş'ın tutuklanmasıyla ilgili ifade özgürlüğü uyarısı: Büyük hayal kırıklığı yaşadık

25.01.2022 08:40
ABD'den gazeteci Sedef Kabaş'ın tutuklanmasıyla ilgili ifade özgürlüğü uyarısı: Büyük hayal kırıklığı yaşadık

Katıldığı televizyon programında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözleri sonrasında tutuklanan gazeteci Sedef Kabaş için ABD'den dikkat çeken bir açıklama geldi. Kabaş'ın tutuklanması olayından "hayal kırıklığı" duyduklarını belirten Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, "Biz ifade özgürlüğünün demokrasiyi güçlendirdiğine inanıyoruz" diye konuştu.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, katıldığı programda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözleri nedeniyle tutuklanan Sedef Kabaş ile ilgili bir açıklama yaptı. Price, ABD'nin bu olaydan "hayal kırıklığı" duyduğunu söyledi.

"BİZ İFADE ÖZGÜRLÜĞÜNÜN DEMOKRASİYİ GÜÇLENDİRDİĞİNE İNANIYORUZ"

Basın toplantısında konuşan Price, "Biz ifade özgürlüğünün demokrasiyi güçlendirdiğini ve bunun bazılarını rahatsız edecek ya da tartışmaya açık olmasına rağmen korunmasına ihtiyaç duyduğuna inanıyoruz" dedi.

NE OLMUŞTU?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a televizyon programında söylediği sözler nedeniyle hakkında "Cumhurbaşkanı'na hakaret" suçlamasıyla soruşturma açılan gazeteci Sedef Kabaş, cumartesi gecesi 02.00'de Sarıyer'deki evine giden polisler tarafından gözaltına alındı.

Geceyi Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde geçiren Kabaş, buradaki işlemlerinin ardından saat 14.00 sıralarında adliyeye sevk edildi. Hastanede sağlık kontrolünden geçirilen Kabaş, basın mensuplarının "Açıklama yapacak mısınız?" sorusuna "Daha sonra yapacağım" yanıtını verdi. Kabaş daha sonra ise İstanbul Adliyesi'ne götürüldü. Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılan Sedef Kabaş, "Cumhurbaşkanı'na hakaret" suçlamasıyla tutuklandı. Sedef Kabaş, adliyedeki işlemleri tamamlandıktan sonra Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.

YORUMLAR
500

Tam Gemi Şok Denemeleri, Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Sedef Kabaş, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya ABD'den gazeteci Sedef Kabaş'ın tutuklanmasıyla ilgili ifade özgürlüğü uyarısı: Büyük hayal kırıklığı yaşadık - Son Dakika Dünya


Onlarca araç TEM'de mahsur kaldı, sürücülerin bekleyişi saatlerdir sürüyor Onlarca araç TEM'de mahsur kaldı, sürücülerin bekleyişi saatlerdir sürüyor         
08:41
Gram altın ne kadar? Çeyrek altın ne kadar? 25 Ocak altın fiyatları Gram altın ne kadar? Çeyrek altın ne kadar? 25 Ocak altın fiyatları         
08:24
Son Dakika: Oyuncu Ayberk Pekcan yaşamını yitirdi Son Dakika: Oyuncu Ayberk Pekcan yaşamını yitirdi         
17:41
Son Dakika: İstanbul Valisi Yerlikaya'dan uyarı üstüne uyarı: Zorunlu olmadıkça lütfen trafiğe çıkmayalım Son Dakika: İstanbul Valisi Yerlikaya'dan uyarı üstüne uyarı: Zorunlu olmadıkça lütfen trafiğe çıkmayalım         
16:16
Davutoğlu'na hakaretten Selahattin Demirtaş'a,11 ay 20 gün hapis Davutoğlu'na hakaretten Selahattin Demirtaş'a,11 ay 20 gün hapis         
15:43
Son Dakika: İstanbul'da kar yağışı nedeniyle kamuda mesai bugün 15.30'da bitiyor Son Dakika: İstanbul'da kar yağışı nedeniyle kamuda mesai bugün 15.30'da bitiyor         
14:54
Son Dakika: Yoğunluğunu artıran kar yağışı nedeniyle İstanbul Havalimanı'ndaki tüm uçuşlar durduruldu Son Dakika: Yoğunluğunu artıran kar yağışı nedeniyle İstanbul Havalimanı'ndaki tüm uçuşlar durduruldu         
14:19
AKOM açıkladı! İstanbul'da hayatı durma noktasına getiren kar yağışı perşembe gününden itibaren megakenti terk edecek AKOM açıkladı! İstanbul'da hayatı durma noktasına getiren kar yağışı perşembe gününden itibaren megakenti terk edecek         
13:47
Oyuncu Bülent Şakrak'tan anneye gözyaşlarıyla veda Oyuncu Bülent Şakrak'tan anneye gözyaşlarıyla veda         
13:39
Muharrem İnce'den muhalefetin cumhurbaşkanı adayı ile ilgili bomba iddia: O isme teklif götürdüler Muharrem İnce'den muhalefetin cumhurbaşkanı adayı ile ilgili bomba iddia: O isme teklif götürdüler         
12:34
Son Dakika: Vaka yoğunluğu en çok artan 10 ilimiz belli oldu Son Dakika: Vaka yoğunluğu en çok artan 10 ilimiz belli oldu         
12:19
4 enstrüman hayata geçiriliyor! Merkez Bankası'ndan rezervleri 85 milyar dolar artıracak adım 4 enstrüman hayata geçiriliyor! Merkez Bankası'ndan rezervleri 85 milyar dolar artıracak adım         
12:07
Son dakika: Borsada parası olanlar derin bir nefes aldı! BTC Turk'teki erişim sıkıntısı bitti! Son dakika: Borsada parası olanlar derin bir nefes aldı! BTC Turk'teki erişim sıkıntısı bitti!         
11:59
Aygün Aydın, Hakan Sabancı ile anılan herkese kulp takıyor! Şimdi de Derin Talu ile ilgili "Cinsel ilişki partilerine katılıyor" dedi Aygün Aydın, Hakan Sabancı ile anılan herkese kulp takıyor! Şimdi de Derin Talu ile ilgili "Cinsel ilişki partilerine katılıyor" dedi         
11:58
Everton'ı çalıştıracak! Fenerbahçe'den yaka paça gönderilmişti! Everton'ı çalıştıracak! Fenerbahçe'den yaka paça gönderilmişti!         
11:57

Son Dakika Haberleri
08:23 Gram altın ne kadar? Çeyrek altın ne kadar? 25 Ocak altın fiyatları
08:22 Kar yağışı nedeniyle İstanbul Havalimanı'nda iniş kalkış iptalleri saat 13.00'e kadar uzatıldı
08:06 Mikrofonu açık unutan Biden'dan kendisini kızdıran muhabire küfür
08:06 İstanbul'da şiddetli kar yağışı vatandaşı perişan etti! Çok sayıda kişi araçlarında mahsur kaldı
08:05 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla İçişleri Bakanı Soylu ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu İstanbul'a geldi
08:04 25 Ocak Döviz kurları! Dolar ne kadar? Euro ne kadar?
07:28 İstanbul'da bugün özel araçlar saat 13.00'e kadar trafiğe çıkamayacak
07:22 Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı kar yağışının bilançosunu açıkladı
07:22 Kar yağışı sebebiyle, İstanbul Havalimanı'nda iptallerin süresi uzatıldı
07:19 Adeta buz pisti! Avcılar'dan Firuzköy'e kayak yaparak gitti
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.01.2022 08:45:18. #1.11#
SON DAKİKA: ABD'den gazeteci Sedef Kabaş'ın tutuklanmasıyla ilgili ifade özgürlüğü uyarısı: Büyük hayal kırıklığı yaşadık - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement