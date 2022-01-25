ABD'den gazeteci Sedef Kabaş'ın tutuklanmasıyla ilgili ifade özgürlüğü uyarısı: Büyük hayal kırıklığı yaşadık

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, katıldığı programda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözleri nedeniyle tutuklanan Sedef Kabaş ile ilgili bir açıklama yaptı. Price, ABD'nin bu olaydan "hayal kırıklığı" duyduğunu söyledi.

"BİZ İFADE ÖZGÜRLÜĞÜNÜN DEMOKRASİYİ GÜÇLENDİRDİĞİNE İNANIYORUZ"

Basın toplantısında konuşan Price, "Biz ifade özgürlüğünün demokrasiyi güçlendirdiğini ve bunun bazılarını rahatsız edecek ya da tartışmaya açık olmasına rağmen korunmasına ihtiyaç duyduğuna inanıyoruz" dedi.