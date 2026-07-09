ABD\'den İran\'a Saldırı

ABD ordusu, 'ticari gemileri hedef aldığı' gerekçesiyle İran'a karşı yeni saldırılar başlattığını duyurdu.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), ABD Başkanı Donald Trump'ın talimatı doğrultusunda İran'ın 'Hürmüz Boğazı'ndaki seyrüsefer özgürlüğünü tehdit etme kapasitesinin azaltılması' amacıyla ülkeye yönelik ilave saldırılar başlatıldığını açıkladı. Açıklamada ayrıca, ABD'nin hayati öneme sahip uluslararası su yolunda serbestçe seyreden uluslararası ticaret gemilerine yönelik son dönemdeki 'haksız saldırılar' nedeniyle İran'ı sorumlu tuttuğu bildirildi.

İran basını ise Buşehr, Bender Abbas ve Sirik kentlerinin yakınları başta olmak üzere ülkenin güney kesimlerindeki çeşitli bölgelerde patlama sesleri duyulduğunu aktardı.