ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İsrail'in Suriye'deki saldırılarından büyük endişe duyduklarını bildirdi.
İsrail'in Suriye'nin başkenti yönelik hava saldırıları sonrası Amerika Birleşik Devletleri açıklama yaptı. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, "İsrail'in Suriye'deki saldırılarından büyük endişe duyuyoruz. Tüm ilgili taraflarla görüşüyoruz, çatışmaların durmasını istiyoruz" dedi.
Son Dakika › Dünya › ABD'den İsrail'in Suriye Saldırılarına Tepki - Son Dakika
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