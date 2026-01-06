ABD'den Ukrayna-Rusya görüşmelerine ilişkin açıklama: Anlaşmaya varabileceğimizi umuyoruz - Son Dakika
ABD'den Ukrayna-Rusya görüşmelerine ilişkin açıklama: Anlaşmaya varabileceğimizi umuyoruz

06.01.2026 22:13
ABD Başkanı Donald Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff, Ukrayna-Rusya arasında devam eden barış anlaşması müzakerelerine ilişkin, "Toprak meselesine ilişkin seçenekler üzerinde konuşuyoruz. Bu konu en kritik başlık ve bu çerçevede görüşmeleri sürdüreceğiz. Bu konuda belirli tavizler üzerinde anlaşmaya varabileceğimizi umuyorum" dedi.

Rusya ve Ukrayna arasında 2022'den beri devam eden savaşı sona erdirmek için çabalar devam ederken; iki taraf arasında arabuluculuk yapan ABD'den dikkat çeken bir açıklama geldi.

ABD: "ANLAŞMAYA VARABİLECEĞİMİZİ UMUYORUZ"

ABD Başkanı Donald Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff, Ukrayna-Rusya arasında devam eden barış anlaşması müzakerelerine ilişkin konuştu.

"Toprak meselesine ilişkin seçenekler üzerinde konuşuyoruz" diyen Witkoff, "Bu konu en kritik başlık ve bu çerçevede görüşmeleri sürdüreceğiz. Bu konuda belirli tavizler üzerinde anlaşmaya varabileceğimizi umuyorum" sözlerini sarf etti.

NE OLMUŞTU?

ABD Başkanı Trump, 11 Aralık'ta yaptığı açıklamada, Rusya-Ukrayna konusunda artık zaman kaybetmek istemediklerini vurgulayarak, müzakereler konusunda "Toplantıya katılıp katılmayacağımıza karar vereceğiz. İyi bir şans olduğunu düşünürlerse toplantıya katılacağımızı söyledik." ifadesini kullanmıştı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, geçen hafta yaptığı açıklamada, ABD Hazine Bakanı Scott Bessent ve Trump'ın damadı Jared Kushner'den oluşan ABD heyeti ile "verimli" görüşmeler yaptıklarını söylemişti.

Amerikan CNN kanalına açıklama yapan ABD'li ve Ukraynalı yetkililer, söz konusu görüşmelerin ardından Ukrayna tarafının, Trump'ın 20 maddelik barış planına verdiği cevabı 10 Aralık'ta ilettiğini ifade etmişti.

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Donald Trump, Politika, Ukrayna, Rusya, Dünya, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
22:20
