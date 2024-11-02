ABD'den Ukrayna'ya 425 Milyon Dolar Yardım - Son Dakika
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ABD'den Ukrayna'ya 425 Milyon Dolar Yardım

ABD\'den Ukrayna\'ya 425 Milyon Dolar Yardım

ABD, Ukrayna'nın savunma ihtiyaçları için 425 milyon dolarlık yardım yapılacağını açıkladı.

02.11.2024 09:49
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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Ukrayna'ya güvenlik ve savunma ihtiyaçlarını karşılamak üzere 425 milyon dolarlık yardım yapılacağını açıkladı.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Ukrayna'nın savunma sistemini desteklemek üzere 425 milyon dolarlık bir yardım yapılacağını duyurdu. Blinken açıklamasında, "Ukrayna'nın savunmasını desteklemek üzere daha önce yapılan kesintiler kapsamında 425 milyon dolar yardım yapılacağını duyuruyorum. Ukrayna'ya güvenlik yardımını arttırmaya ve güçlerine savaş alanında başarılı olmaları için ihtiyaç duydukları desteği sağlamaya devam edeceğiz" dedi. ABD Savunma Bakanlığı yardım paketi ile ilgili olarak, "Tahmini değeri 425 milyon dolar olan bu Başkanlık Geri Çekilme Yetkisi (PDA) paketi Ukrayna'ya en acil ihtiyaçlarını karşılamak üzere hava savunma önleyicileri, roket sistemleri ve topçu mühimmatları, zırhlı araçlar ve tanksavar silahları da dahil olmak üzere ilave kabiliyetler sağlayacaktır" açıklamasını yaptı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Dünya ABD'den Ukrayna'ya 425 Milyon Dolar Yardım - Son Dakika

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