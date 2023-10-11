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ABD, Gazze Şeridi'nden tahliye için insani koridor oluşturmak için çalışıyor - Son Dakika

ABD, Gazze Şeridi'nden tahliye için insani koridor oluşturmak için çalışıyor

Son Güncelleme: 11.10.2023 09:05

ABD'nin, Filistinliler ve Amerikan vatandaşlarının Gazze Şeridi'nden tahliyesi için diğer ülkelerle birlikte çalıştığı belirtildi. İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, Washington yönetimi Mısır üzerinden bir insani koridor kurma hazırlıklarına başladı. Tahliye süreciyle ilgili ayrıntılı bilgi verilmezken, İsrail'deki ABD Büyükelçiliği yetkilisi Mısırlıların buna izin vereceğini ifade etti.

ABD'nin Filistinliler ve Amerikan vatandaşlarının Gazze Şeridi'nden tahliyesinde kullanılmak üzere bir insani koridor oluşturmak için diğer ülkelerle birlikte çalıştığı belirtildi.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, Washington yönetimi son 24 saatte Filistinlileri ve ABD vatandaşlığı taşıyanları Gazze Şeridi'nden tahliye etmek için diğer ülkelerle koordineli şekilde Mısır üzerinden bir insani koridor kurma hazırlıklarına başladı.

Söz konusu hazırlıklar, İsrail'in Gazze Şeridi'ne kara operasyonu başlatacağına dair tahminlerin arttığı bir dönemde geldi.

Haberde, Gazze Şeridi'nden tahliyesine izin verilecek Filistinlilerin kimler olduğu ya da Mısır'dan sonra nereye yerleşeceklerine ilişkin ayrıntılı bilgiye yer verilmedi.

İsrail'deki ABD Büyükelçiliğinden bir yetkili KAN'a yaptığı açıklamada, "Mısırlılar adına konuşamayacağını ancak onların buna izin vereceğinden emin olduğunu" ifade etti.

Mısır'dan konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama gelmedi.

İsrail-Filistin çatışması

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 1200 İsraillinin hayatını kaybettiği, 106'sı ağır 2 bin 806 kişinin yaralandığı aktarılmıştı.

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda da 950 kişinin yaşamını yitirdiği, 5 bin kişinin yaralandığı bildirilmişti.

İşgal altındaki Batı Şeria'da ise İsrail askerlerinin saldırılarında 21 kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 130 kişi yaralandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Dünya ABD, Gazze Şeridi'nden tahliye için insani koridor oluşturmak için çalışıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: ABD, Gazze Şeridi'nden tahliye için insani koridor oluşturmak için çalışıyor - Son Dakika
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