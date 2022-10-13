Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında ABD'li senatörden çok konuşulacak sözler: F-16'larla ilgili hiçbir konuyu onaylamayacağım - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında ABD'li senatörden çok konuşulacak sözler: F-16'larla ilgili hiçbir konuyu onaylamayacağım

13.10.2022 09:58

ABD'de Türkiye'ye F-16 satışında uygulanması planlanan şartların kaldırılmasına rağmen Senato Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Bob Menendez, "Erdoğan bölgedeki saldırgan tutumunu durdurana kadar F-16'larla ilgili hiç bir konuyu onaylamayacağım. Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasa Tasarısı (NDAA), ABD çıkarlarını korumak için elimizdeki araçlardan sadece bir tanesidir" şeklinde konuştu.

Türkiye ve ABD arasında savaş uçaklarının satışı konusunda bilmece devam ediyor. Washington, Türkiye'ye parasını verdiği halde F-35 uçaklarını ABD vermemişti. Bunun üzerine Türkiye, ABD'den F-16 talep etti. ABD tarafından son gelen bilgilerde ise F-16 satışını şarta bağlayan iki madde Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasa Tasarısı'ndan (NDAA) çıkarılmıştı. Bu konuya ilişkin ilk açıklama ABD'li Senatör Bob Menendez'den geldi.

''F-16'LARLA İLGİLİ HİÇBİR KONUYU ONAYLAMAYACAĞIM''

ABD Senato Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Bob Menendez, konu ile ilgili, ''Erdoğan bölgedeki saldırgan tutumunu durdurana kadar F-16'larla ilgili hiç bir konuyu onaylamayacağım. Senato Dış İlişkiler Komitesi Başkanı olarak açık konuşuyorum. Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasa Tasarısı, ABD çıkarlarını korumak için elimizdeki araçlardan sadece bir tanesidir'' değerlendirmesinde bulundu.

TASARIDAN ÇIKARILAN İKİ MADDE

Tasarıda Türkiye'ye satılacak F-16'ların Yunan hava sahasını ihlal etmemesi ve satışın ABD'nin çıkarına olacağı yönündeki şartlar kaldırıldı. Senatör Bob Menendez, Yunan lobilerine yakın bir isim olarak bu durumdan rahatsızlığını dile getirdi.

TÜRKİYE, 40 ADET F-16 TALEP ETTİ

Öte yandan Türkiye, ABD'den F-16'ların en son versiyonu olan Block 70/72'lerden 40 adet ve bunun yanı sıra var olan jetleri için piyasa değeri yaklaşık 6 milyar doları bulan 80 adet yenileme kiti istemişti.

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ABD'nin Türkiye kararı Yunanistan'ı fena salladı! Hükümet ve muhalefet birbirine girdi ABD'nin Türkiye kararı Yunanistan'ı fena salladı! Hükümet ve muhalefet birbirine girdi ABD'nin Türkiye'ye F-16 satışıyla ilgili aldığı karar Yunanistan'ı karıştırdı! ABD'nin Türkiye'ye F-16 satışıyla ilgili aldığı karar Yunanistan'ı karıştırdı!

Yunanistan, Türkiye, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında ABD'li senatörden çok konuşulacak sözler: F-16'larla ilgili hiçbir konuyu onaylamayacağım - Son Dakika


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