ABD, Gürcü Hayali Partisi Kurucusu İvanişvili\'ye Yaptırım Uyguladı

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ABD Dışişleri Bakanlığı, Gürcistan'da iktidarda bulunan Gürcü Hayali Partisinin kurucusu Bidzina İvanişvili'yi, 'Rusya yararına ülkenin geleceğini baltaladığı' gerekçesiyle yaptırım listesine dahil ettiğini duyurdu.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken yaptığı açıklamada, "ABD, Gürcistan'ın iktidardaki Gürcü Hayali Partisi'nin kurucusu ve fahri başkanı İvanişvili'yi, Rusya Federasyonu'nun çıkarı uğruna Gürcistan'ın demokratik geleceğini baltaladığı gerekçesiyle suçlu buldu. Gürcü Hayali Partisi'nin eylemleri demokratik kurumları aşındırdı, insan hakları ihlallerine yol açtı ve Gürcistan'da temel özgürlüklerin kullanılmasını engelledi" dedi. Gürcistan Başbakanı İrakli Kobakhidze, ABD'nin yaptırım kararına tepki gösterdi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ise kararı memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, "İvanişvili bugün Tiflis'teki fiili yönetici ve Gürcistan'ı Putin'in kontrolüne teslim etmek için elinden geleni yapıyor. Bölgemizdeki herhangi bir ülkenin kaybı, bir ulus için demokrasinin yok edilmesi demektir. Rus etkisinin yayılması tüm bölge ve tüm halklar için bir tehdit oluşturmaktadır" dedi.