ABD İle İran Arasındaki Saldırılar: Hegseth Açıklamalarda Bulundu

02.03.2026 18:09
Savunma Bakanı Hegseth, ABD'nin İran'a karşı saldırılarını savundu, kayıpların artabileceğini belirtti.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, "Bu bir rejim değişikliği savaşı değil ama rejim değişti" dedi.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, ABD Genelkurmay Başkanı General Dan Caine ile İran'a karşı saldırıların başlatılmasından itibaren ilk kez basın toplantısı düzenledi. Hegseth, ABD'nin İsrail ile İran'a düzenlediği saldırıların amacının son derece net olduğunu belirterek, "İran'ın saldırı füzelerini yok etmek, İran'ın füze üretimini yok etmek, enerjisini ve diğer güvenlik altyapısını yok ederek nükleer silaha sahip olmalarını engellemek. Tahran müzakere yapmıyordu, zaman kazanarak füze stoklarını yeniden inşa etmek için oyalanıyordu. ?İran, nükleer şantajlarına kalkan olarak güçlü füzeler yapıyordu" ifadelerini kullandı.

Hiçbir angajman kurallarına bakmadıklarını vurgulayan Hegseth, "Siyaseten doğruculuk işlerine girmedik. Vakit ve can kaybetmek istemedik. Bu bir rejim değişikliği savaşı değil ama rejim değişti. İran'da karada hiçbir ABD askeri yok" diye konuştu.

ABD GENELKURMAY BAŞKANI CAINE: EK KAYIPLAR BEKLİYORUZ

ABD Genelkurmay Başkanı Dan Caine, İran'a karşı düzenlenen saldırıların detaylarına yer verdiği açıklamasında, kayıpların artabileceğini dile getirdi. Caine, "Ek kayıplar bekliyoruz ve her zamanki gibi kayıplarımızı en aza indirgemek için çalışacağız. Ancak bu, büyük bir savaş operasyonu. Açık konuşmak gerekirse, askeri hedeflerin gerçekleşmesi biraz zaman alacaktır. Durumlar zorlu olacaktır" değerlendirmesinde bulundu.

Caine, ABD Hava Kuvvetlerine ait 3 'F-15' savaş uçağının düştüğü bilgisinden haberdar olduğunu söyleyerek, 'bunun düşman ateşi sonucu olmadığını' belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın emirlerini uyguladıklarını kaydeden Caine, "Önümüzdeki fırsatları değerlendirmeye açığız. Ben Başkan'la birlikte geçtiğimiz 2 gün boyunca sürekli görüşmedeydim. Başkanın odağının nerede olduğunu çok iyi biliyorum" dedi.

Kaynak: DHA

18:13
