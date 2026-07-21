ABD İran'a Yeni Hava Saldırıları Başlattı - Son Dakika
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ABD İran'a Yeni Hava Saldırıları Başlattı

21.07.2026 00:48
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ABD, İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki saldırı gücünü zayıflatmak amacıyla hava saldırıları düzenliyor.

ABD ordusu, İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki gemilere saldırma gücünü "daha da zayıflatmak" amacıyla İran'a yönelik yeni hava saldırılarına başladığını açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump, ABD askerlerinin ölümü nedeniyle İran'ı cezalandıracağına ve bunun bedelini "birçok kez ödeyeceğine" dair söz verdi. Ardından art arda 10. gece saldırılar başladı.

Daha önce yaptığı açıklamada önceki gece yakın zamanda öldürülen üç ABD askerinin (ikisi Ürdün'de, biri Irak'ta) anısına İran'ın "çok ağır" bir şekilde vurulduğunu söyledi.

Bu saldırılarda İran'ın askeri ve iletişim tesisleri hedef alınmıştı.

İran ise Bahreyn, Ürdün ve Suriye'deki hedefleri vurduğunu açıkladı ve Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, İran'ın artık ABD ile "tam ölçekli bir savaş" verdiğini söyledi.

Aynı zamanda Tahran, ateşkesin bozulmasına rağmen, iki taraf arasında aracılar vasıtasıyla diplomatik mesaj alışverişinin devam ettiğini söyledi.

Ürdün ordusu ise 20 Temmuz Pazartesi akşamı geç saatlerde üç İran füzesini düşürdüğünü açıkladı. Ülke genelinde yaklaşan ateşe karşı uyarı sirenleri çalmaya başladı.

Aynı günün erken saatlerinde Kuveyt silahlı kuvvetleri, İran'a ait insansız hava araçlarının ele geçirildiğini açıklamıştı.

Bahreyn, İran tarafından fırlatılan insansız hava araçlarının hava seyrüsefer sistemlerini hedef aldığını ancak trafiğin etkilenmediğini söyledi.

İran'ın yarı resmi Tasnim haber ajansı, 19 Temmuz gecesi ABD'nin düzenlediği saldırılarda Tebriz, Çabahar, Kunarek, Bender Mahşehr ve Bender İmam Humeyni dahil olmak üzere birçok şehrin vurulduğunu bildirdi.

İran devlet medyası, iki petrol tankerinin boğazı geçmeye çalışırken patladığını bildirdi.

İran İslam Devrim Muhafızları (IRGC), tankerlerin boğazın "güvenli olmayan ve tehlikeli güney güzergahından" geçerken "patladığını ve durdurulduğunu" söyledi.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) ise bu iddiaları reddetti.

Orijinali İngilizce olan bu makalenin çevirisinde yapay zekadan yararlandık. Yayınlanmadan önce çeviriyi bir BBC gazetecisi kontrol etti. .

Kaynak: BBC

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Son Dakika Dünya ABD İran'a Yeni Hava Saldırıları Başlattı - Son Dakika

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