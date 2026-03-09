ABD-İsrail saldırılarında İsfahan kentinde İranlı general öldü

ABD ve İsrail saldırısı altındaki İran'da üst düzey kayıplar devam ediyor.

ABD-İSRAİL SALDIRILARINDA TUĞGENERAL ÖLDÜ

Son olarak İranlı Öğrenciler Haber Ajansı (ISNA), Devrim Muhafızları Ordusu tarafından yapılan bir açıklamayı yayımladı. Açıklamada, ABD-İsrail saldırılarında İsfahan'daki Sahib ez-Zaman Devrim Muhafızları Koordinasyon Yardımcısı Tuğgeneral Hacı Ali Haşimi'nin öldüğü belirtildi.

ABD-İSRAİL'İN İRAN'A SALDIRILARI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı. İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi. ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü. İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında 1332 kişi hayatını kaybetti.