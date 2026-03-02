ABD-İsrail Saldırısında 170 Can Kaybı

ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarında 170 öğrenci ile öğretmenin yaşamını yitirdiği bildirildi.

İran Eğitim ve Öğretim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ABD ve İsrail saldırılarında şu ana kadar 170 öğrenci ile öğretmenin hayatını kaybettiği belirtildi.

İran basını, 28 Şubat'ta ABD-İsrail'in Hürmüzgan'ın Minab kentindeki bir kız ilkokuluna saldırısında 153 öğrenci ve öğretmenin yaşamını yitirdiğini duyurmuştu.