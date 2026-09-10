ABD, Karayipler\'de uyuşturucu teknesini vurdu, 3 kişi öldü

ABD ordusu, Karayipler'de uyuşturucu taşıdığı öne sürülen bir teknenin vurulduğunu ve 3 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

ABD Güney Komutanlığı'ndan (SOUTHCOM) yapılan açıklamada, Batı Yarımküre Müşterek Görev Gücü'nün Karayipler'de uyuşturucu kaçakçılığı yaptığı belirlenen bir tekneye saldırı düzenlediği kaydedilerek, "Saldırıda 3 narko-terörist öldürülmüştür" ifadeleri kullanıldı.