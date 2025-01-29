ABD kıyamet saatini güncelledi: Tarihindeki en ileri noktaya getirildi - Son Dakika
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Dünya

ABD kıyamet saatini güncelledi: Tarihindeki en ileri noktaya getirildi

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ABD'de bilim insanlarının, 1947'de oluşturduğu sembolik 'Kıyamet saati' güncellendi. ABD Atom Bilimcileri Bülteni Bilim ve Güvenlik Kurulu, saatin kadranını 00.00'a 89 saniye kalaya ayarlayarak, tarihindeki en ileri noktaya getirdi.

29.01.2025 01:13  Güncelleme: 08:00
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ABD'de bilim insanlarının, insanlığın yok oluşa ne kadar yakın olduğunu göstermek için 1947'de oluşturduğu sembolik "Kıyamet Saatini" güncelledi.

TARİHİNDEKİ EN İLERİ NOKTAYA GETİRİLDİ

Kurul, başkentteki ABD Barış Enstitüsündeki basın toplantısında, Kıyamet Saati'nin kadranını 00.00'a 89 saniye kalaya ayarlayarak, tarihindeki en ileri noktaya getirdi.

"FELAKETİN EŞİĞİNDE YAPMAK İSTEMEDİĞİNİZ TEK ŞEY BİR ADIM İLERİ GİTMEKTİR"

ABD Atom Bilimcileri Bülteni Bilim ve Güvenlik Kurulu başkanı Daniel Holz, Kıyamet Saati'nde ayarlama yaparken iklim değişikliği, nükleer silahların yayılması, Orta Doğu'daki istikrarsızlık, pandemi tehdidi ve askeri operasyonlarda yapay zekanın kullanılması gibi ayarlamayı etkileyen tehditleri sıraladı. Holz, son iki yıldır gece yarısına 90 saniye kala duran Kıyamet Saati için, "Bu felaketin eşiğinde yapmak istemediğiniz tek şey bir adım ileri gitmektir." dedi.

NÜKLEER SİLAH TEHDİDİ

Kuzey Kore, Rusya ve Çin gibi ülkelerin nükleer programlar geliştirmek için işbirliği yapmaları konusundaki endişelerini dile getiren Holz, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı savaşta nükleer silah kullanmaktan bahsetmesini de "korkutucu" olarak niteledi.

1947 YILINDA OLUŞTURULMUŞTU

ABD'nin Japonya'ya karşı tarihte ilk kez atom bombası kullanmasından 2 yıl sonra 1947'de Chicago Üniversitesindeki atom bilimcileri öncülüğünde sembolik olarak oluşturulan Kıyamet Saati, insanlığın kendi ürettiği özellikle nükleer teknoloji ile yok oluş felaketi tehlikesine dikkati çekmeyi amaçlıyor.

ABD kıyamet saatini güncelledi: Tarihindeki en ileri noktaya getirildi
Kaynak: AA

Teknoloji, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya ABD kıyamet saatini güncelledi: Tarihindeki en ileri noktaya getirildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Yasar Yavuz:
    demek oluyoki çıkmazın eşiğine geldiğini anlamış ve son kozunu oynamak istiyor ABD zor durumda akrep gibi kendini sokup ôldürmeyi pilanlıyor tehlikeli olabilir belkide bülöf yapıyor büyük bir ihtimal korku salmak istiyor Yeni bir teori ısıracak köpek dişini gôstermez girdiği kendi yarattığı beladan çıkamıyor piskolojileri bozuk ama bı bok yiyemiyeceğini onlarda bilemiyo zavallılar Allah belalarını verecek bı şekilde onlarda biliyo belanın üstüne gider gibi yapmak zorundalar çıkmaza girdiler geri dönemezler safları sıklaştırma zamanı bütün Avrupa ABD ye dikilecek inanın çok daha vahim durumlar olacak 37 20 Yanıtla
  • Ekber SATIR:
    Bı bitmedi bu amgduklarimda ha.. 26 2 Yanıtla
  • Emir Arslan:
    Bana göre 2025 yılı çok acı çekilecek bir yıl olacak özellikle ABD ve zülüm gösteren ülkeler için başları asla beladan kurtulmayacak çünkü yaptıkları zalimlikleri kimse kabul etmez 12 1 Yanıtla
  • Osman YILMAZ:
    yine cahiller boş yorum yapmışlar aşağıda . siz önce beyinleri geliştirin bilim gerçeği ; patates ve soğan yiyerek beyin gelişmez. Amerika’ya sallamayın önce etrafınıza bakın ulusu bitirdiniz onların heryerini kullanıyorsunuz telefon giyim yiyecek ve vs vs vs üstelik onların kahramanlarını kıyafetlerinizde taşıyorsunuz . islamdan uzaklaştınız şimdi gelmiş eleştiri yapıyorsunuz . önce siz çeki düzen verin kendinizde sonra başka ülkeye bakın 2 0 Yanıtla
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