 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
ABD, Kızıldeniz'de saldırı İHA'sı ve füzeleri vurdu - Son Dakika
Üye Girişi

ABD, Kızıldeniz'de saldırı İHA'sı ve füzeleri vurdu

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), Kızıldeniz'in güneyinde gerçekleşen 12 saldırı İHA'sı, 3 gemisavar balistik füze ve 2 kara seyir füzesini vurduklarını açıkladı. Yemen Silahlı Kuvvetleri ise 'MSC UNITED' adlı ticari gemiyi hedef aldıklarını belirterek operasyonun mürettebatın uyarılarına rağmen gerçekleştiğini söyledi.

ABD, Kızıldeniz\'de saldırı İHA\'sı ve füzeleri vurdu
27.12.2023 - 11:20,
Abone Ol

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), dün yaptığı açıklamada 10 saat içinde Kızıldeniz'in güneyinde 12 saldırı İHA'sı, 3 gemisavar balistik füze ve 2 kara seyir füzesini vurduklarını duyurdu.

CENTCOM'dan yapılan açıklamada, "USS Laboon ve Eisenhower Saldırı Grubu'na bağlı F/A-18 Super Hornet'lerin de aralarında bulunduğu ABD unsurları, 26 Aralık günü 06.30'da başlayan 10 saatlik bir süre zarfında Husiler tarafından güney Kızıldeniz'de fırlatılan 12 adet tek yönlü saldırı İHA'sı, 3 adet gemisavar balistik füze ve 2 adet kara saldırı seyir füzesini düşürmüştür. Bölgede bulunan gemilerde herhangi bir hasar, mürettebatta yaralanma bildirilmemiştir" denildi.

YEMEN ASKERİ SÖZCÜSÜNDEN AÇIKLAMA

Yemen Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Yahya Saree, Yemen Deniz Kuvvetleri'nin dün 'MSC UNITED' adlı ticari gemiyi hedef aldığını belirterek, "Yemen Silahlı Kuvvetlerine bağlı deniz kuvvetleri 'MSC UNITED' adlı ticari gemiyi uygun deniz füzeleriyle hedef alan bir operasyon gerçekleştirdi. Geminin hedef alınması, mürettebatın üçüncü kez deniz kuvvetlerinin çağrılarını ve tekrarlanan uyarı mesajlarını reddetmesinin ardından gerçekleşti. Yemen Silahlı Kuvvetleri, dini, ahlaki ve insani görevlerine uygun olarak Filistin halkıyla destek ve dayanışmalarını sürdürdüklerini teyit eder" dedi.

Kaynak: DHA
YORUMLAR

Amerika Birleşik Devletleri, İhlas Haber Ajansı, Savunma, Güvenlik, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya ABD, Kızıldeniz'de saldırı İHA'sı ve füzeleri vurdu - Son Dakika


11:32
Asgari ücret toplantısı bugün 16.30'da! Erdoğan, işçi, işveren ve Bakan Işıkhan'ı davet etti Asgari ücret toplantısı bugün 16.30'da! Erdoğan, işçi, işveren ve Bakan Işıkhan'ı davet etti
11:08
Akşener, DEM Parti'yi yok saydı: Bizim için siyasi meşruiyeti yoktur Akşener, DEM Parti'yi yok saydı: Bizim için siyasi meşruiyeti yoktur
11:02
Malatya'da 4.3 büyüklüğünde deprem! Çevre illerden de hissedildi Malatya'da 4.3 büyüklüğünde deprem! Çevre illerden de hissedildi
10:43
Ecem Taşer, HPV aşısı ve tatil eleştirileri sonrası Instagram hesabını kapattı Ecem Taşer, HPV aşısı ve tatil eleştirileri sonrası Instagram hesabını kapattı
10:36
Erdoğan'dan asgari ücrete ek 1000 TL refah payı talimatı Erdoğan'dan asgari ücrete ek 1000 TL refah payı talimatı
10:35
Ahmet Türk'ün unutamadığı olay: 200 askerin arasında beni çırılçıplak soyup dövdü Ahmet Türk'ün unutamadığı olay: 200 askerin arasında beni çırılçıplak soyup dövdü
10:25
Bir de Premier Lig'de ounuyor! Skora kızan kaleci sinirini top toplayıcı çocuktan çıkardı Bir de Premier Lig'de ounuyor! Skora kızan kaleci sinirini top toplayıcı çocuktan çıkardı
10:22
Ronaldo'nun çift golüyle Al-Nassr, Benzema'nın takımını 5-2 mağlup etti Ronaldo'nun çift golüyle Al-Nassr, Benzema'nın takımını 5-2 mağlup etti

Son Dakika
11:32 Asgari ücret toplantısı bugün 16.30'da! Erdoğan, işçi, işveren ve Bakan Işıkhan'ı davet etti
11:08 Akşener, DEM Parti'yi yok saydı: Bizim için siyasi meşruiyeti yoktur
11:02 Malatya'da 4.3 büyüklüğünde deprem! Çevre illerden de hissedildi
10:43 Ecem Taşer, HPV aşısı ve tatil eleştirileri sonrası Instagram hesabını kapattı
10:36 Erdoğan'dan asgari ücrete ek 1000 TL refah payı talimatı
10:35 Ahmet Türk'ün unutamadığı olay: 200 askerin arasında beni çırılçıplak soyup dövdü
10:25 Bir de Premier Lig'de ounuyor! Skora kızan kaleci sinirini top toplayıcı çocuktan çıkardı
10:22 Ronaldo'nun çift golüyle Al-Nassr, Benzema'nın takımını 5-2 mağlup etti
10:20 Nuri Bilge Ceylan ile yıllardır konuşmayan Zeki Demirkubuz, sessizliğini bozdu: Susmazsa, her gün yayın açar konuşurum
10:17 Sinan Oğan'dan 27 bin liralık atkı iddiasına yanıt: 10 yıldır takıyorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.12.2023 11:55:07. #1.11#
SON DAKİKA: ABD, Kızıldeniz'de saldırı İHA'sı ve füzeleri vurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement