ABD Küba'ya Yaptırım Uyguladı - Son Dakika
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ABD Küba'ya Yaptırım Uyguladı

ABD Küba\'ya Yaptırım Uyguladı
05.06.2026 15:14
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ABD, Küba Devlet Başkanı ve 5 kişiyi yaptırım listesine aldı, toplamda 5 kurum da dahil.

ABD Hazine Bakanlığı, Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel'in de aralarında bulunduğu 5 kişi ve 5 kurumu yaptırım listesine aldı.

ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisi (OFAC) tarafından yapılan açıklamada, Küba'ya yönelik yaptırım kararları duyuruldu. Açıklamada, Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel'in yanı sıra eşi ve üvey oğlu ile eski Küba Devlet Başkanı Raul Castro'nun oğlu Alejandro Castro Espin ve torunu Raul Alejandro Castro Calis'in de yer aldığı 5 kişinin yaptırım listesine eklendiği bildirildi.

Açıklamada, bireylerin yanı sıra Küba Savunma Bakanlığı'nın da aralarında bulunduğu toplam 5 kurumun yaptırım listesine dahil edildiği aktarıldı. Listeye eklenen diğer kurumların ise kamu düzeni, turizm ve madencilik gibi çeşitli alanlarda faaliyet gösteren teşkilat ve şirketlerden oluştuğu kaydedildi.

Kaynak: DHA

Amerika Birleşik Devletleri, Politika, Güvenlik, Ekonomi, Dünya, Küba, Son Dakika

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