ABD\'li eski istihbarat subayı İran\'da okul vurulmasına böyle tepki gösterdi

ABD- İsrail ortak saldırılarla İran'ı vururken iki ilkokulu da hedef almış ve saldırıda çok sayıda kişi hayatını kaybetmişti. Saldırı büyük tepki toplamıştı.

ESKİ İSTİHBARAY SUBAYINDAN TEPKİ

ABD'li eski istihbarat subayı Scott Ritter da katıldığı bir televizyon programında saldırıya tepki gösterdi. Ritter saldırının amacını anlamadığını söyledi.

"İran'da iki ilkokulu bombaladık" diyen Ritter,"Aileler, ABD'nin "diplomasi sürüyor" sözüne güvenip kızlarını okula gönderdi. Enkazın altında 100 kız çocuğu gömülü. Tanrı aşkına, iki ilkokulu bombalamamızın sebebi nedir?" ifadelerini kullandı.