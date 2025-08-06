ABD'li milyarder avcı, 1.5 tonluk buffalo tarafından öldürüldü - Son Dakika
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ABD'li milyarder avcı, 1.5 tonluk buffalo tarafından öldürüldü

ABD\'li milyarder avcı, 1.5 tonluk buffalo tarafından öldürüldü
06.08.2025 15:06
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Güney Afrika'da düzenlenen safari turunda ABD'li milyoner avcı Asher Watkins, 'Kara Ölüm' lakaplı Cape buffalo'nun saldırısına uğrayarak hayatını kaybetti. Limpopo eyaletindeki 50 bin dönümlük Bambisana arazisinde 10 bin dolarlık bir av turuna katılan Watkins, aniden fırlayan 1,5 ton ağırlığındaki buffalo'nun darbeleriyle ağır yaralandı ve olay yerinde hayatını kaybetti.

Güney Afrika'da düzenlenen lüks bir safari facia ile sonuçlandı. ABD'li milyoner avcı Asher Watkins, Afrika'nın en tehlikeli hayvanlarından biri olarak bilinen "Kara Ölüm" lakaplı Cape buffalo'nun saldırısına uğrayarak hayatını kaybetti. 52 yaşındaki Watkins, Limpopo eyaletinde yer alan 50 bin dönümlük Bambisana arazisinde 10 bin dolarlık bir av turuna katılmıştı. Yanında profesyonel bir avcı ve iz sürücü bulunuyordu.

Olay, pazar günü yoğun çalılıkların arasında yaşandı. 1,5 ton ağırlığındaki dev buffalo, aniden fırlayarak yaklaşık 55 kilometre hızla Watkins'e saldırdı. Boynuz darbeleriyle ağır yaralanan Watkins olay yerinde hayatını kaybetti. Buffalo'nun saldırı sonrası öldürülüp öldürülmediği ise henüz netleşmedi.

Safariyi düzenleyen Coenraad Vermaak Safaris şirketinden Hans Vermaak yaptığı açıklamada, "Müşterimiz ve dostumuz Asher Watkins'in trajik ölümünü büyük bir üzüntüyle duyuruyoruz. Bu, tamamen beklenmedik ve kışkırtılmamış bir saldırıydı. Ailesine bu zor günlerinde destek oluyoruz." dedi.

Watkins, ABD'nin Texas eyaletinde lüks çiftlikler satan Watkins Ranch Group'un sahibiydi ve Dallas Safari Club üyesiydi. Yakın arkadaşları onun dünya çapında bir av tüfeği koleksiyonuna sahip olduğunu ve kızına olan düşkünlüğüyle tanındığını belirtti. 2013'te boşandığı eşi Courtney ile ortak velayetini paylaştığı kızı Savannah, babasının ölüm haberini büyük bir şokla aldı.

Cape buffalo'lar her yıl Afrika'da yaklaşık 200 kişinin ölümüne neden oluyor ve avcılar için en ölümcül hayvanlardan biri olarak biliniyor. Ağırlıkları 1,5 tona kadar çıkabiliyor, uzunlukları 3,3 metreyi, boyları ise 1,7 metreyi bulabiliyor. Sert kemik yapısına sahip geniş boynuzları, saldırı anında ölümcül darbeler indirebiliyor.

Safari şirketinin internet sitesinde bu tehlike şu sözlerle anlatılıyor: "Cape buffalo, Afrika'nın en korkulan avıdır. Av sırasında yaralansalar bile hızla karşı saldırıya geçebilir ve büyük bir hızla üzerinize gelirler. Bu hayvanı avlamak soğukkanlılık ve yüksek dikkat gerektirir."

Bu trajik olay, büyük av turizminin risklerini bir kez daha gözler önüne sererken, Watkins'in ailesi ve dostları yaşanan kaybın yasını tutuyor.

ABD'li milyarder avcı, 1.5 tonluk buffalo tarafından öldürüldü
ABD'li milyarder avcı, 1.5 tonluk buffalo tarafından öldürüldü

Afrika, Son Dakika

Son Dakika Dünya ABD'li milyarder avcı, 1.5 tonluk buffalo tarafından öldürüldü - Son Dakika

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