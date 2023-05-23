ABD'li milyoner genç kalmak için oğlunun kanını naklediyor - Son Dakika
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ABD'li milyoner genç kalmak için oğlunun kanını naklediyor

ABD'li milyoner genç kalmak için oğlunun kanını naklediyor

23.05.2023 20:36

ABD'li bir milyoner, 'sonsuza kadar genç kalma takıntısı' yüzünden ergenlik çağındaki oğlundan kan nakli yaptırmaya başladığını söyledi. 45 yaşındaki adam ayrıca kendi kanından babasına verdiğini de söyledi.

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Dallas bölgesinde yaşayan teknoloji milyoneri Bryan Johnson, 17 yaşındaki oğlu Talmage ve 70 yaşındaki babası Richard'la nesiller arası bir kan takası yapmak için bölgedeki bir sağlık kuruluşuna gitti.

YILDA 2 MİLYON DOLAR HARCIYOR

Bloomberg'de yer alan habere göre oğlunun kanıyla genç kalmaya çalışan Bryan, daha önce aynı hastaneye gelmiş ve tüm detaylarını özenle incelediği bir donörden kan nakli yaptırmıştı.

ABD'li milyoner genç kalmak için oğlunun kanını naklediyor

45 yaşındaki teknoloji milyonerinin bu uğurda yılda yaklaşık olarak 2 milyon dolar harcadığı tahmin ediliyor. Johnson, beyin aktivitelerini izleyebilen ve kaydedebilen teknolojiler geliştiren Kernel firmasının kurucusu.

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ABD'li milyoner genç kalmak için oğlunun kanını naklediyor ABD'li milyoner genç kalmak için oğlunun kanını naklediyor

Amerika Birleşik Devletleri, Bryan Johnson, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya ABD'li milyoner genç kalmak için oğlunun kanını naklediyor - Son Dakika


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