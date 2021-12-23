Üye Girişi
ABD'li teknoloji devi Intel, Sincan'la ilgili açıklaması sonrası Çin'den özür diledi - Son Dakika
BBC

ABD'li teknoloji devi Intel, Sincan'la ilgili açıklaması sonrası Çin'den özür diledi

23.12.2021 17:13
ABD'li teknoloji devi Intel, Sincan'la ilgili açıklaması sonrası Çin'den özür diledi

ABD teknoloji devi Intel, tedarikçilerine, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nden materyal satın almamalarını söylemesinin ardından gelen tepkilerin üzerine Çin'den özür diledi.

ABD'li teknoloji devi Intel, tedarikçilerine, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nden materyal satın almamalarını söylemesinin ardından gelen tepkilerin üzerine Çin'den özür diledi.

ABD Kongresi, 17 Aralık'ta Sincan'da üretilen ürünlerle ilgili bir yasa tasarısını kabul etmişti. Tasarı; Çin'in Sincan'da üretilen malların Uygurların zorla çalıştırılmasıyla elde edilmediğini kanıtlamasını, aksi takdirde bu ürünlerin ithalinin yasaklanmasını öngörüyor.

ABD Başkanı Joe Biden'ın onayıyla yasalaşan tasarının ardından Intel de, üretim yaptığı fabrikalara ara madde sağlayan tedarikçilerine Sincan'dan mal almama çağrısı yapmıştı.

Açıklama, Intel'in resmi internet sayfasında Çince olarak yer aldı ve sosyal medya hesaplarında da paylaşıldı.

Bu paylaşımların sosyal medyada büyük tepki çekmesinin ardından Çin'de kullanıcılar, Intel ürünlerini boykot etme çağrısı yaptı.

Intel ise bu tepkiye karşılık olarak açıklamanın, Sincan'dan gelecek ürünlere, Kongre'den geçen "Uygurların Zorla Çalıştırılmasını Önleme Yasası"nın izin vermediği için yapıldığını; bölgedeki Uygurların zorla çalıştırıldığı iddialarıyla ilgisi olmadığını söyledi.

Ancak Çin hükümeti ve Çinli müşterileri bu konuda ikna edemeyen ve tepkileri dindirmeyi başaramayan Intel, nihayetinde "Saygıdeğer Çinli müşterilerinden yol açtığı sorunlar için özür dilediğini" duyurdu.

Intel'in Çin'de test laboratuvarları ve ürünlerin monte edilmesi aşamasında çalışan 10 bin çalışanı var.

Şirket, özür metninde "Güvenilir bir teknoloji partneri olma ve Çin'deki ortak gelişmelere hızla ayak uyduracağı konusunda" verdiği sözlere bağlı olduğunu da ifade etti.

Çin, ABD Kongresi'nde kabul edilen tasarıda yer alan bilgileri ve Sincan'da Uygurların zorla çalıştırıldığına dair bilgileri reddediyor.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, 21 Aralık'ta düzenlediği bir basın toplantısında "ABD'nin yasalarının Çin'in içişlerine karışmasına kesinlikle karşı olduklarını ve mütekabiliyet ilkesi çerçevesinde tasarıyı hazırlayan dört Amerikalı politikacıyla ilgili yaptırım uygulanacağını" açıklamıştı.

Çin hükümeti, Sincan'daki Uygurların "gönüllü olarak çalıştığını" savunuyor.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Intel'in Çin'den özür dilemesinin ardından 23 Aralık'ta düzenlediği basın toplantısında da "Intel'in gerçeklere saygı duymasını ve doğrularla yanlışları birbirinden ayırmasını umut ediyoruz" dedi ve ekledi:

"Şirket eğer Sincan'ın çalışkan ve cesur insanlarını işe almamayı ve Sincan'dan gelen çok kaliteli ürünleri kullanmamayı tercih ederse, bu kendi kaybı olur."

ABD'li teknoloji devi Intel, Sincan'la ilgili açıklaması sonrası Çin'den özür diledi

Tam Gemi Şok Denemeleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Sincan, Intel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya ABD'li teknoloji devi Intel, Sincan'la ilgili açıklaması sonrası Çin'den özür diledi - Son Dakika Dünya

BBC

YORUMLAR
500
Bakan Varank'ın hesabı 2,5 saatte bozuldu! Paylaşımının ardından asgari ücret 26 dolar birden eridi Bakan Varank'ın hesabı 2,5 saatte bozuldu! Paylaşımının ardından asgari ücret 26 dolar birden eridi         
17:14
Ahırdan kuzuyu kapıp kaçan kurt neye uğradığını şaşırdı! Ahırdan kuzuyu kapıp kaçan kurt neye uğradığını şaşırdı!         
16:23
Hülya Avşar'dan yeni açıklama: Hiçbirinizi takmıyorum ve saymıyorum Hülya Avşar'dan yeni açıklama: Hiçbirinizi takmıyorum ve saymıyorum         
16:18
Son Dakika: Dolar 10,68 ile son bir ayın en düşük seviyesine ulaştı Son Dakika: Dolar 10,68 ile son bir ayın en düşük seviyesine ulaştı         
14:29
Öğrencisine yumruk atan öğretmen hakkında kamu davası açıldı! Serbest kalması tepki çekmişti Öğrencisine yumruk atan öğretmen hakkında kamu davası açıldı! Serbest kalması tepki çekmişti         
14:07
Türkiye'nin en soğuk yeri sıfırın altında 26,6 dereceyle Sivas'ın İmranlı ilçesi oldu Türkiye'nin en soğuk yeri sıfırın altında 26,6 dereceyle Sivas'ın İmranlı ilçesi oldu         
13:24
Tıp dünyasını ters köşe eden araştırma! Bu genetiğe sahip olanlara şeker yarar sağlıyor Tıp dünyasını ters köşe eden araştırma! Bu genetiğe sahip olanlara şeker yarar sağlıyor         
12:59
Hükümetin hedefi, yeni sistemle doları 9 liraya indirmek Hükümetin hedefi, yeni sistemle doları 9 liraya indirmek         
12:58
Şaşkınlığın bu kadarı! Tuvalet kapısını pencereyle karıştırınca camdan aşağı düştü Şaşkınlığın bu kadarı! Tuvalet kapısını pencereyle karıştırınca camdan aşağı düştü         
12:20
Net maaşınız artacak! İşte vergi istisnasıyla bilmeniz gereken 10 bilgi Net maaşınız artacak! İşte vergi istisnasıyla bilmeniz gereken 10 bilgi         
12:19
Toprağa vurdukları kazmayı geri çekemeyen kazı ekibi, gözyaşlarına boğuldu Toprağa vurdukları kazmayı geri çekemeyen kazı ekibi, gözyaşlarına boğuldu         
11:10
Yoksulluğun en çarpıcı hali! Genç çift ve küçük kızları farelerin cirit attığı depoda yaşıyor Yoksulluğun en çarpıcı hali! Genç çift ve küçük kızları farelerin cirit attığı depoda yaşıyor         
10:46
"Kibar ve ateşli erkek sevdiklerini duydum" diyen Mardinli Sultan Kösen evlenmek için Rusya'ya gitti "Kibar ve ateşli erkek sevdiklerini duydum" diyen Mardinli Sultan Kösen evlenmek için Rusya'ya gitti         
10:24
Son Dakika: Döviz kurundaki düşüşü fiyatlara yansıtmayanlara karşı denetimler artacak Son Dakika: Döviz kurundaki düşüşü fiyatlara yansıtmayanlara karşı denetimler artacak         
10:21
Dövizin düşmesi sonrası gözler marketlerde! Fiyatlar düşmediği gibi "indirim" duyurularıyla vatandaşı kandırıyorlar Dövizin düşmesi sonrası gözler marketlerde! Fiyatlar düşmediği gibi "indirim" duyurularıyla vatandaşı kandırıyorlar         
09:02
En fazla döviz alan şehir Aksaray oldu! Sırasıyla Nevşehir, Yozgat ve Kayseri illeri izledi En fazla döviz alan şehir Aksaray oldu! Sırasıyla Nevşehir, Yozgat ve Kayseri illeri izledi         
08:31
Öğrencisini yumruklayıp hastanelik eden öğretmen serbest bırakıldı, sosyal medya ayağa kalktı: Ali Rıza Y. tutuklansın Öğrencisini yumruklayıp hastanelik eden öğretmen serbest bırakıldı, sosyal medya ayağa kalktı: Ali Rıza Y. tutuklansın         
07:51

Son Dakika Haberleri
16:46 Genç kız, kocaya kaçan annesiyle canlı yayında yüzleşti
16:41 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın Kovid-19 testi pozitif çıktı
16:40 Alex de Souza teknik direktör olarak geri dönüyor
16:34 Putin yüksek faiz politikasını savunurken, Türkiye'yi kötü örnek olarak gösterdi: Aksi halde sonumuz Türkiye gibi olabilir
16:23 Ahırdan kuzuyu kapıp kaçan kurt neye uğradığını şaşırdı!
16:22 Kaçırılan engelli genç kız elleri kolları bağlı bulundu! Müjdeyi, Müge Anlı verdi
16:21 Ceylin karakteriyle ünlenen Pınar Deniz; Yargı'dan ayrılıyor mu?
16:20 Taraftarları heyecanlandıran haber! Vedat Muriqi, İstanbul'a geldi
16:17 Hülya Avşar'dan yeni açıklama: Hiçbirinizi takmıyorum ve saymıyorum
16:13 Televizyonunuzu yalamak ister misiniz? İşte yalanabilir televizyon teknolojisi
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.12.2021 17:22:53. #1.12#
SON DAKİKA: ABD'li teknoloji devi Intel, Sincan'la ilgili açıklaması sonrası Çin'den özür diledi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement