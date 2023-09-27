ABD-Meksika sınırında terk edilmiş bebek bulundu - Son Dakika

ABD-Meksika sınırında terk edilmiş bebek bulundu

ABD-Meksika sınırında terk edilmiş bebek bulundu
Son Güncelleme: 27.09.2023 16:00

ABD'nin Meksika sınırındaki Texas eyaletine bağlı Rio Grande şehri yakınlarında, iki aylık bir bebek terk edilmiş halde bulundu. Binlerce düzensiz göçmenin akın ettiği sınırda yaşanan insanlık dramı, ABD polisi Gloria Chavez'in paylaşımıyla ortaya çıktı. Bebeğin fotoğrafını paylaşan Chavez, çocukların insan kaçakçıları ve suç örgütleri tarafından nasıl sömürüldüğünün tüyler ürpertici bir hatırlatıcısı olduğunu belirtti. Bu olayın yanı sıra daha önce de sınırda çocukların hayatını kaybettiği vakalar yaşanmıştı. ABD'ye sığınmacı statüsü alabilme umuduyla Meksika üzerinden gelen düzensiz göçmenlerin sayısı rekor seviyeye ulaşmıştır.

ABD'nin Meksika sınırındaki Texas eyaletine bağlı Rio Grande şehri yakınlarında, iki aylık bir bebek terk edilmiş halde bulundu.

SINIRDA 2 AYLIK BEBEK BULUNDU

Meksika üzerinden ABD'ye geçmek isteyen binlerce düzensiz göçmenin akın ettiği ABD-Meksika sınırında insanlık dramı yaşandı. ABD polisi Gloria Chavez sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Texas eyaletine bağlı Rio Grande şehri yakınlarında devriye polislerinin sınır bölgesinde terk edilmiş 2 aylık bir çocuk bulduğunu belirtti. Chavez paylaşımında, "Bu, çocukların insan kaçakçıları ve suç örgütleri tarafından her gün nasıl sömürüldüğünün tüyler ürpertici bir hatırlatıcısıdır" ifadelerini kullandı. Bebeğin fotoğrafını paylaşan Chavez, sağlık kontrolünden geçirildiğini belirtti.

İNSANLIK DRAMI YAŞANIYOR

Öte yandan, geçtiğimiz günlerde Texas Kamu Güvenliği Departmanı görevlileri, Rio Grande'de 3 yaşında bir erkek çocuğunun cansız bedenini bulmuştu. Çocuk, ailesi ABD'ye geçebilmek için sınırdaki nehri geçmeye çalışırken akıntıya kapılmıştı. 13 Eylül'de ise Honduras'tan gelen 10 yaşındaki bir çocuğun sınırdaki nehirde boğulduğu açıklanmıştı. Ağustos ayında da 4 ve 12 yaşlarındaki 2 Honduraslı çocuk, Rio Grande'de kaçakçılar tarafından terk edilmiş halde bulunmuştu.

ABD'YE GEÇİŞTE REKOR

ABD'ye sığınmacı statüsü alabilme umuduyla Meksika üzerinden gelen düzensiz göçmenlerin sayısı, geçtiğimiz günlerde 142 bine ulaşarak rekor kırmıştı.

ABD-Meksika sınırında terk edilmiş bebek bulundu
Kaynak: İHA

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Son Dakika Dünya ABD-Meksika sınırında terk edilmiş bebek bulundu - Son Dakika


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SON DAKİKA: ABD-Meksika sınırında terk edilmiş bebek bulundu - Son Dakika
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