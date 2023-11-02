ABD, Netanyahu'nun ipini çekti! Biden özel görüşmede bizzat iletti

Hamas'ın 7 Ekim sabahı başlattığı Aksa Tufanı operasyonuna karşılık veren İsrail Gazze'ye yönelik saldırılarına 27. günde devam ederken ABD'den İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile ilgili çarpıcı bir iddia geldi.

"NETANYAHU'NUN SİYASİ ÖMRÜ KISALDI"

ABD merkezli Politico'da yer alan habere göre, Beyaz Saray'dan iki üst düzey yetkili, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun siyasi ömrünün kısaldığını ve sayılı günlerinin kaldığını söyleyerek, bu durumun Beyaz Saray'da gündem olduğunu açıkladı.

"BİDEN DURUMU NETANYAHU'YA İLETTİ"

Yetkililer, ABD Başkanı Joe Biden'ın yakın zamanda Netanyahu ile yaptığı bir görüşmede bu durumu Netanyahu'ya ilettiğini kaydetti.

"İSTİFA ETMEYİ DÜŞÜNMÜYORUM, HAMAS'I BİTİRECEĞİM"

Geçtiğimiz günlerde istifa çağrıları yapılan Netanyahu, çağrıları kabul etmeyerek "İstifa etmeyi düşünmüyorum. Hamas'ı ortadan kaldıracağım" açıklamasında bulunmuştu.