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ABD, Netanyahu'nun ipini çekti! Biden özel görüşmede bizzat iletti - Son Dakika

ABD, Netanyahu'nun ipini çekti! Biden özel görüşmede bizzat iletti

Son Güncelleme: 02.11.2023 07:50

Beyaz Saray'da üst düzey iki yetkili, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun siyasi ömrünün kısaldığını ve sayılı günlerinin kaldığını ABD Başkanı Joe Biden'ın yakın zamanda gerçekleşen bir görüşmede Netanyahu'ya ilettiğini öne sürdü.

Hamas'ın 7 Ekim sabahı başlattığı Aksa Tufanı operasyonuna karşılık veren İsrail Gazze'ye yönelik saldırılarına 27. günde devam ederken ABD'den İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile ilgili çarpıcı bir iddia geldi.

"NETANYAHU'NUN SİYASİ ÖMRÜ KISALDI"

ABD merkezli Politico'da yer alan habere göre, Beyaz Saray'dan iki üst düzey yetkili, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun siyasi ömrünün kısaldığını ve sayılı günlerinin kaldığını söyleyerek, bu durumun Beyaz Saray'da gündem olduğunu açıkladı.

"BİDEN DURUMU NETANYAHU'YA İLETTİ"

Yetkililer, ABD Başkanı Joe Biden'ın yakın zamanda Netanyahu ile yaptığı bir görüşmede bu durumu Netanyahu'ya ilettiğini kaydetti.

"İSTİFA ETMEYİ DÜŞÜNMÜYORUM, HAMAS'I BİTİRECEĞİM"

Geçtiğimiz günlerde istifa çağrıları yapılan Netanyahu, çağrıları kabul etmeyerek "İstifa etmeyi düşünmüyorum. Hamas'ı ortadan kaldıracağım" açıklamasında bulunmuştu.

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Son Dakika Dünya ABD, Netanyahu'nun ipini çekti! Biden özel görüşmede bizzat iletti - Son Dakika


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SON DAKİKA: ABD, Netanyahu'nun ipini çekti! Biden özel görüşmede bizzat iletti - Son Dakika
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