ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi: Sykes-Picot anlaşması Suriye'yi böldü, bir daha yapmayacağız - Son Dakika
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ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi: Sykes-Picot anlaşması Suriye'yi böldü, bir daha yapmayacağız

ABD\'nin Suriye Özel Temsilcisi: Sykes-Picot anlaşması Suriye\'yi böldü, bir daha yapmayacağız
25.05.2025 19:59
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ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Barack, "Sykes-Picot (anlaşması) Suriye'yi ve daha geniş bir bölgeyi barış için değil emperyal kazanç için böldü. Bu hata nesillere mal oldu. Bunu bir daha yapmayacağız" ifadelerini kullandı.

ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, "Sykes-Picot (anlaşması) Suriye'yi ve daha geniş bir bölgeyi barış için değil emperyal kazanç için böldü. Bu hata nesillere mal oldu. Bunu bir daha yapmayacağız" açıklamasında bulundu.

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'ne geçtiğimiz haftalarda atanan ve ABD Başkanı Donald Trump'ın kararıyla Suriye Özel Temsilciliği görevini de üstlenen Tom Barrack'tan gündem yaratacak açıklamalar geldi.

GİZLİ ANLAŞMA İÇİN 'HATA' DEDİ

"Batı bir asır önce haritalar, mandalar, çizilmiş sınırlar ve yabancı yönetimler dayattı" diyen Barack, 6 Mayıs 1916 tarihinde Britanya İmparatorluğu ve Fransa arasında yapılan, daha sonra Rusya'nın da katıldığı Osmanlı Devleti'nin Orta Doğu'daki topraklarının paylaşılmasını öngören gizli antlaşmaya ilişkin de konuştu.

Barack, "Sykes-Picot (anlaşması) Suriye'yi ve daha geniş bir bölgeyi barış için değil emperyal kazanç için böldü. Bu hata nesillere mal oldu. Bunu bir daha yapmayacağız" ifadelerini kullandı.

"BATI MÜDAHALESİ DÖNEMİ SONA ERMİŞTİR"

Açıklamalarının devamında "Batı müdahalesi dönemi sona ermiştir. Gelecek; bölgesel çözümlere, ortaklıklara ve saygıyı temel alan bir diplomasidedir" diyen ABD'nin Ankara Büyükelçisi, "Başkan Trump'ın vurguladığı gibi, "Batılı müdahalecilerin, nasıl yaşanacağı ve kendi işlerinizi nasıl yöneteceğiniz konusunda ders vermek için Ortadoğu'ya uçtuğu günler geride kaldı" sözlerini sarf etti.

"SURİYE HALKI İLE OMUZ OMUZAYIZ"

Barack açıklamalarını, "Suriye'nin trajedisi bölünmüşlük içinde doğdu. Suriye'nin yeniden doğuşu saygınlık, birlik ve halkına yatırımla gerçekleşmelidir. Türkiye, Körfez ve Avrupa ile beraberiz - bu kez askerlerle, nutuklarla ya da hayali sınırlarla değil, Suriye halkının kendisiyle omuz omuza duruyoruz" diyerek sonlandırdı.

SYKES-PİCOT ANLAŞMASI NEDİR?

Sykes-Picot Antlaşması, 16 Mayıs 1916 tarihinde Britanya İmparatorluğu ve Fransa arasında yapılan, daha sonra Rusya'nın da katıldığı Osmanlı Devleti'nin Orta Doğu'daki topraklarının paylaşılmasını öngören gizli antlaşma olarak biliniyor. Antlaşma 1917'de Rusya'da iktidarı ele geçiren yeni Sovyet Hükümeti tarafından ifşa edilmişti.

Kaynak: AA

Diplomasi, Politika, Suriye, Ankara, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi: Sykes-Picot anlaşması Suriye'yi böldü, bir daha yapmayacağız - Son Dakika

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