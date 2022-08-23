Atlanta polisi, 17 ve 19 Ağustos olmak üzere iki ayrı olayda şüpheli Jonah Sampson'ın (30), LGBT topluluklarına jest amacıyla gökkuşağı renklerine boyanmış yaya geçidine gamalı haç çizdiği için gözaltına alındığını açıkladı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Dünya › Siyahi ABD'li, LGBT renklerine boyanmış yaya geçidine gamalı haç çizdi - Son Dakika

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