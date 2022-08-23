Siyahi ABD'li, LGBT renklerine boyanmış yaya geçidine gamalı haç çizdi - Son Dakika
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Siyahi ABD'li, LGBT renklerine boyanmış yaya geçidine gamalı haç çizdi

23.08.2022 11:51
Siyahi ABD'li, LGBT renklerine boyanmış yaya geçidine gamalı haç çizdi

ABD'nin Atlanta kentinde siyahi bir ABD'li, LGBT topluluklarının simgesi haline gelen gökkuşağı rengine boyanmış yaya geçidine, Nazilerin sembolü olan 'Gamalı Haç' (svastika) çizdi.

ABD'nin Atlanta kentinde siyahi bir ABD'li, LGBT topluluklarının simgesi haline gelen gökkuşağı rengine boyanmış yaya geçidine, Nazilerin sembolü olan 'Gamalı Haç' (svastika) çizdi.

Atlanta polisi, 17 ve 19 Ağustos olmak üzere iki ayrı olayda şüpheli Jonah Sampson'ın (30), LGBT topluluklarına jest amacıyla gökkuşağı renklerine boyanmış yaya geçidine gamalı haç çizdiği için gözaltına alındığını açıkladı.

Polis 19 Ağustos tarihli açıklamasında "Gökkuşağı Yaya Geçidini tahrip etmekten sorumlu kişiyi gözaltına almaya çalışırken polisin halkın yardımına ihtiyacı var. Şüpheli, Piedmont Ave'deki 10'uncu Caddeki LGBTQ Rainbow Crosswalk Landmark'a sprey boyayla bir gamalı haç çizdi" açıklaması yaparak 2 bin dolar ödül koyduğunu duyurdu. Polis, 20 Ağustos'ta yaptığı açıklamada şüpheli Jonah Sampson'un yakalanarak gözaltına alındığını açıkladı.  Orlando'da yetkililer, Pulse adlı LGBT gece kulübünde 49 kişinin ölümüne neden olan toplu silahlı saldırının ardından 2016 yılında yaya geçini gökkuşağı rengine boyamıştı. Diğer yandan gamalı haç, Nazi Almanya'sında Nazilerin dünyaca bilinen sembolü olmuş ve özellikle ABD'de Neo Nazi olarak bilinen ırkçı topluluklar, sembolü siyahi vatandaşlara karşı kullanmıştı.

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Kaynak: DHA

Tam Gemi Şok Denemeleri, LGBT, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Siyahi ABD'li, LGBT renklerine boyanmış yaya geçidine gamalı haç çizdi - Son Dakika

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