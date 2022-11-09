Orantısız güç kullanımıyla tepki çeken ABD polisi yine benzer bir olaya imza attı. Başkent Washington'a 60 kilometre mesafedeki Baltimore şehrinde bıçaklı şahıs bir kadına saldırmak üzereyken ihbar alan polis olay yerine hızla intikal etti.
Aracından inip silahını çeken ABD polisi saldırganın kadının üzerine atlaması sonucu tetiğe bastı. Bütün bir şarjör mermiyi ateşleyen polis, saldırganı etkisiz hale getirdi.
Kadının bıçak veya kurşunla yaralanmadığı, durumunun iyi olduğu belirtildi. Saldırgan ise tedaviye alındı. Saldırganın niyetinin belli olmadığı belirtilirken, 6 Kasım'da yaşanan olayın görüntüleri sosyal medyada infial etkisi yarattı.
Son Dakika › Dünya › ABD polisi, bıçaklı saldırganı bir şarjör mermiyle durdurdu - Son Dakika