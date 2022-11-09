ABD polisi, bıçaklı saldırganı bir şarjör mermiyle durdurdu - Son Dakika
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ABD polisi, bıçaklı saldırganı bir şarjör mermiyle durdurdu

09.11.2022 17:30

ABD'nin Baltimore şehrinde bir kadına saldıran bıçaklı şahsın peşine düşen polis ekipleri, saldırganı bir şarjör mermi sıkarak öldürdü. Orantısız güç kullanımıyla tepki çeken ABD polisinin bu hareketi sosyal medyada gündem oldu.

Orantısız güç kullanımıyla tepki çeken ABD polisi yine benzer bir olaya imza attı. Başkent Washington'a 60 kilometre mesafedeki Baltimore şehrinde bıçaklı şahıs bir kadına saldırmak üzereyken ihbar alan polis olay yerine hızla intikal etti.

SALDIRGANA BİR ŞARJÖR MERMİ SIKTI

Aracından inip silahını çeken ABD polisi saldırganın kadının üzerine atlaması sonucu tetiğe bastı. Bütün bir şarjör mermiyi ateşleyen polis, saldırganı etkisiz hale getirdi.

GÖRÜNTÜLER TEPKİ ÇEKTİ

Kadının bıçak veya kurşunla yaralanmadığı, durumunun iyi olduğu belirtildi. Saldırgan ise tedaviye alındı. Saldırganın niyetinin belli olmadığı belirtilirken, 6 Kasım'da yaşanan olayın görüntüleri sosyal medyada infial etkisi yarattı.

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Baltimore, Dünya, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: ABD polisi, bıçaklı saldırganı bir şarjör mermiyle durdurdu - Son Dakika
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