ABD'de seri katil paniği! Yakalanmasına yardımcı olan kişilere 125 bin dolar verilecek - Son Dakika
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ABD'de seri katil paniği! Yakalanmasına yardımcı olan kişilere 125 bin dolar verilecek

05.10.2022 09:59

ABD'nin batısında bir seri katilin 1 yıl içinde tam 6 kişiyi öldürdüğü açıklandı. Katilin yakalanmasına yardımcı olan kişilere 125 bin dolar ödül verileceğini duyuran yetkililer halka gece geç saatlerde, tek başlarına dolaşmamaları yönünde uyarı yaptı.

Amerika Birleşik Devletleri'nin Kaliforniya eyaletinde seri katil alarmı var. Polis, Stockton kentinde, 6 kişinin öldürüldüğünü 1 kişininse yaralandığını duyurdu. Öldürülen kişilerin, gece saatlerinde hedef alındığı belirlendi.

TEMMUZ VE EYLÜL AYLARI ARASINDA 5 KİŞİ ÖLDÜRÜLDÜ

Cinayetlerin 5'i, temmuz ve eylül ayları arasında işlendi. Geçen yıl da aynı bölgede bir kişi öldürüldü. Bir kadınsa silahla yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Yaralanan kadın, katilin üzerinde, siyah kapüşonlu mont, koyu renkli pantolon ve cerrahi maske olduğunu söyledi.

KATİL YAKLAŞIK BİR YILDIR SESSİZDİ

Balistik incelemede de cinayetlerin aynı silahla işlendiği ortaya çıktı. Katil yaklaşık bir yıldır sessizdi. Polis, katilin bir yıldır neden ortada olmadığı sorusuna bir yanıt bulamadı.

"GENELLİKLE EĞLENCEDEN DÖNEN KİŞİLERİ HEDEF ALIYOR"

NTV Washington Temsilcisi Hüseyin Günay, yaptığı değerlendirmede "Bir tarzı var bu seri katilin, örneğin zamanlama tarzı, genellikle gece yarısından hemen önce, 23:30 sularında veya gün ışığı doğmadan önce kurbanlarını belirliyor. Bu katilin genellikle eğlenceden dönen kişileri hedef aldığını anlatılıyor" dedi.

YAKALANMASINA DESTEK VERENLERE 125 BİN DOLAR ÖDÜL

Yetkililer, kurbanların bazılarının evsiz olduğunu açıkladı. Polis, katilin bu cinayetleri neden işlediğinin henüz belli olmadığını duyurdu. Kaliforniya sakinlerine de geç saatlerde, tek başlarına dolaşmamaları yönünde uyarılar yapılıyor. Katilin yakalanmasına destek olan kişilere ise 125 bin dolar ödül verilecek.

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Son Dakika Dünya ABD'de seri katil paniği! Yakalanmasına yardımcı olan kişilere 125 bin dolar verilecek - Son Dakika


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SON DAKİKA: ABD'de seri katil paniği! Yakalanmasına yardımcı olan kişilere 125 bin dolar verilecek - Son Dakika
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