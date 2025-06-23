ABD\'nin İran Hava Saldırısı Açıklaması

ABD'nin BM Daimi Temsilciliği Geçici Maslahatgüzarı Dorothy Shea, "Washington yönetiminin İran'a düzenlenen hava saldırısı, 'nükleer tehdidi ortadan kaldırmak ve İsrail'i korumak' amaçlı" dedi.

ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilciliği Geçici Maslahatgüzarı Dorothy Shea, BM Güvenlik Konseyi'nde, ABD'nin İran'a düzenlediği hava saldırılarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Shea, "Dün gece gerçekleştirilen ABD askeri operasyonları, İran'ın nükleer zenginleştirme kapasitesini yok etmek ve dünyanın önde gelen terör destekçisi devletinin oluşturduğu nükleer tehlikeyi bertaraf etmek amacıyla Fordo, Natanz ve İsfahan'daki nükleer tesisleri hedef aldı" ifadelerini kullandı.

Shea, operasyonun bir diğer hedefinin, küresel güvenliği tehdit eden artan bir risk kaynağını ortadan kaldırmak ve BM Şartı'na uygun şekilde İsrail'in kendini savunma hakkına destek olmak olduğunu belirtti. Shea, "İran, uzun yıllardır Orta Doğu'da acıya ve sayısız ölüme yol açtı" diyerek, İran'ı nükleer silah programını gizlemekle ve son müzakerelerde 'samimi çabaları' baltalamakla suçladı. Shea, Donald Trump'ın, İran'ın ABD vatandaşlarına ya da Amerikan tesislerine doğrudan veya dolaylı bir saldırı düzenlemesi halinde 'ezici bir karşılık' verileceğine dair sözlerini yineleyerek, "İran rejimi asla nükleer silaha sahip olamaz" dedi.

BM Güvenlik Konseyi'nin, uluslararası barış ve güvenliği koruma konusundaki temel görevini yerine getirmesi gerektiğini kaydeden Shea, Konsey'in İran'ı nükleer silah geliştirme çabalarına son vermeye, ABD vatandaşlarını ve çıkarlarını hedef almaktan vazgeçmeye ve İran halkı ile bölgedeki diğer devletlerin huzur ve güvenliği için samimi bir şekilde barış görüşmelerine katılmaya davet etmesi gerektiğini söyledi.