ABD'nin İran Politikası: Askeri ve Diplomatik Seçenekler

27.02.2026 13:33
JD Vance, ABD'nin İran'a yönelik askeri ve diplomatik seçenekleri değerlendirdiğini açıkladı.

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, İran'a yönelik hem askeri hem de diplomatik seçeneklerin masada tutulduğunu belirterek, Washington yönetiminin Orta Doğu'da uzun yıllar sürecek bir savaşa sürüklenme ihtimalinin bulunmadığını kaydetti.

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, İsviçre'nin Cenevre kentinde ABD ve İran heyetleri arasında gerçekleştirilen dolaylı müzakerelerin ardından bir Amerikan gazetesine sürece ilişkin değerlendirmelerde bulundu. ABD Başkanı Donald Trump'ın İran konusunda nihai olarak nasıl bir karar vereceğini şu an için bilmediğini aktaran Vance, masadaki seçenekler arasında hem askeri hamlelerin hem de diplomatik çözümlerin yer aldığına işaret etti.

Olası bir askeri saldırı kararının alınması durumunda yaşanacak sürece de değinen Vance, Orta Doğu'da yıllarca sürecek ve sonu ufukta görünmeyen bir savaşın içine girmelerine ihtimal vermediğini vurguladı. Geçmiş dönemlerdeki hataları tekrarlamaktan uzak durmaları gerektiğini savunan Vance, öte yandan geçmişin derslerinden gereğinden fazla etkilenmekten de kaçınılması gerektiğinin altını çizdi. Vance, önceki yönetimlerin askeri krizleri kötü yönetmesinin, ABD'nin bir daha benzer bir çatışmaya girmeyeceği şeklinde yorumlanmaması gerektiğini ifade etti.

Yabancı ülkelere yönelik askeri müdahalelere genel olarak şüpheyle yaklaşan bir tutuma sahip olduğunu belirten Vance, bu yaklaşımın Trump için de geçerli olduğunu savundu. Washington yönetiminin ilk tercih olarak diplomatik yolları kullanmak istediğini dile getiren Vance, bu durumun ve sürecin gidişatının tamamen İran yönetiminin atacağı adımlara ve söylemlerine bağlı olacağını sözlerine ekledi.

Kaynak: DHA

ABD'nin İran Politikası: Askeri ve Diplomatik Seçenekler
