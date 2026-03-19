ABD\'nin kalbinde gizemli İHA alarmı: İki bakanın üzerinde süzüldüler

19.03.2026 14:40
İran ile savaş devam ederken ABD'nin kalbi olarak tabir edilen Washington'da iki bakanın bulunduğu askeri tesis üzerinde tanımlanamayan İHA'ların görüldüğü iddiası güvenlik endişelerini artırdı.

ABD'nin iki kritik ismi Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve Savunma Bakanı Pete Hegseth'in bulunduğu askeri tesis üzerinde tanımlanamayan insansız hava araçlarının tespit edildiği öne sürüldü. İddialar, başkent Washington'da güvenlik önlemlerini yeniden gündeme taşıdı.

AMERİKAN ORDUSU TEYAKKUZDA

Washington Post'un ismini açıklamak istemeyen üç ABD'li yetkiliye dayandırdığı haberine göre; ABD ile İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının ardından Amerikan ordusu olası tehditleri daha yakından izlemeye başladı.

ASKERİ ÜSTE GİZEMLİ İHA'LAR

Bu kapsamda, Rubio ve Hegseth'in kaldığı Washington'daki Fort McNair askeri üssü üzerinde son 10 gün içinde, tek bir gecede birden fazla insansız hava aracının görüldüğü iddia edildi. Yetkililer, söz konusu İHA'ların nereden geldiğini tespit edemedi.

ÖNLEMLER ÜST SEVİYEDE

Haberde, yaşanan gelişmenin ardından güvenlik önlemlerinin artırıldığı ve Beyaz Saray'da konuyla ilgili bir toplantı gerçekleştirildiği aktarıldı. Yetkililerin iki bakanın farklı bir noktaya taşınmasını değerlendirdiği, ancak bu adımın henüz atılmadığı ifade edildi.

İLK AÇIKLAMA GELDİ

ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü Sean Parnell ise iddialara ilişkin yaptığı açıklamada, "Güvenlik gerekçeleriyle Bakan'ın hareketlerine ilişkin yorum yapamayız ve bu tür hareketlerin haberleştirilmesi son derece sorumsuzca" ifadelerini kullandı. Dışişleri Bakanlığı ise konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapmadı.

