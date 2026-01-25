ABD'nin Minneapolis Kentinde Federal Göçmenlik Ajanları Bir ABD Vatandaşını Daha Öldürdü; Çok Sayıda Kentte Protestolar Düzenlendi

(ANKARA) - ABD'nin Minnesota eyaletinde federal göçmenlik ajanlarının (ICE) bir ABD vatandaşını daha vurarak öldürmesi, ülke genelinde protestolara neden oldu.

ABD İç Güvenlik Bakanlığı (DHS) yetkilileri, federal göçmenlik ajanlarının dün Minneapolis'te düzenlenen bir operasyon sırasında bir ABD vatandaşını vurarak öldürdüğünü açıkladı. Bu ay içinde benzer şekilde yaşanan ikinci ölümcül vaka olan olay, yerel yönetimler ile federal makamlar arasındaki gerilimi tırmandırdı.

DHS, olayı bir "saldırı" olarak nitelendirerek, bir Sınır Devriyesi ajanının tabancayla yaklaştığı öne sürülen bir kişiye meşru müdafaa kapsamında ateş açtığını bildirdi. Açıklamada, söz konusu kişinin silahsızlandırılmaya çalışılırken şiddetle direndiği iddia edildi.

Ancak sosyal medyada paylaşılan ve olay yerinde çekildiği belirtilen görüntülerde, öldürülen kişinin 37 yaşındaki ABD vatandaşı Alex Pretti olduğu, elinde silah değil, cep telefonu bulunduğu ileri sürüldü.

Görüntülerdeki olay akışı

Paylaşılan videolara göre, olayın başlangıcında bir federal ajanın bir kadını alandan uzaklaştırdığı, başka bir kadını ise yere ittiği sırada Pretti'nin çekim yaptığı görülüyor. Görüntülerde Pretti'nin ajan ile kadınların arasına girdiği, bu sırada ajanın biber gazı sıkması üzerine kendini korumak için sol kolunu kaldırdığı anlaşılıyor.

Bunun ardından birkaç ajanın Pretti'ye müdahalede bulunduğu, elleri ve dizleriyle yere bastırarak etkisiz hale getirmeye çalıştığı görülüyor. Ajanların Pretti'yi yere sabitlediği sırada, silah bulunduğuna dair bir uyarı olduğu izlenimi veren bir bağırışın duyulduğu aktarılıyor.

Videolarda daha sonra ajanlardan birinin Pretti'den bir silah aldığı ve silahla gruptan uzaklaştığı görülüyor. Kısa süre sonra ise bir ajanın Pretti'nin sırtına doğrulttuğu tabancayla peş peşe dört el ateş ettiği, ardından başka bir ajanın da ateş ediyor gibi göründüğü ve birkaç el daha silah sesi duyulduğu kaydediliyor.

Ajanların başlangıçta yolda yatan Pretti'nin bedeninden geri çekildiği, daha sonra çevredeki siviller uzak tutulurken Pretti'ye tıbbi müdahalede bulunuluyor gibi yapıldığı görülüyor.

Protestolar, çok sayıda kente yayıldı

Yoğun bakım hemşiresi olduğu belirtilen Pretti'nin öldürülmesi, çok sayıda protestocunun silahlı ve maskeli ajanlara tepki göstermek üzere olay yerine akın etmesine neden oldu. Ajanlar, protestoculara karşı göz yaşartıcı gaz ve ses bombaları kullandı.

New York, Washington D.C. ve San Francisco başta olmak üzere birçok kentte de dayanışma gösterileri düzenlendi. Olayın, soğuk havaya rağmen bir gün önce 10 binden fazla kişinin göçmenlik baskınlarını protesto etmek için sokaklara çıkmasının ardından yaşanması, tepkilerin büyümesine yol açtı.

Kentte protestolar sırasında kalabalığı kontrol altına almak için şehir polisi ve eyalet devriyeleri bölgeye sevk edildi. Federal ajanların bölgeden ayrılmasının ardından geç saatlerde ortamın sakinleştiği, ancak protestocuların saatlerce sokaklarda kaldığı bildirildi.

Yetkililerden açıklamalar

İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, düzenlediği basın toplantısında, öldürülen kişinin bir göçmenlik baskını sırasında ajanlara saldırdığını savundu. Noem, Pretti'nin silahını çekip çekmediğine ilişkin ise net bir ifade kullanmadı. Federal yetkililer, Pretti'nin olay sırasında taşıdığı iddia edilen silaha ait bir fotoğraf paylaştı. Noem, "Barışçıl protesto için orada değildi. Şiddeti körüklemek için oradaydı" dedi.

Minnesota Valisi Tim Walz'un da aralarında bulunduğu yerel liderler ise bu anlatımı sorguladı. Walz, "Videoları birkaç açıdan izledim; mide bulandırıcı. Federal hükümete bu soruşturmayı yürütme konusunda güvenilemez. Eyalet bu işi üstlenecek" ifadelerini kullandı.

Minnesota Ceza Soruşturma Bürosu Başkanı Drew Evans, federal ajanların olay günü ekiplerinin soruşturmaya başlamasını engellediğini söyledi.

Minneapolis Polis Şefi Brian O'Hara ise öldürülen kişinin trafik ihlalleri dışında sabıka kaydı bulunmadığını ve yasal bir silah sahibi olduğunu açıkladı.

Siyasi gerilim tırmanıyor

Olayın, 7 Ocak'ta bir başka ABD vatandaşı Renee Good'un vurularak öldürülmesinin ardından, Trump yönetimi ile eyalet yetkilileri arasındaki gerilimi daha da artırdığı değerlendiriliyor.

Federal yetkililerin, yerel makamların soruşturmaya katılmasına izin vermediği belirtildi.

Minneapolis Belediye Başkanı Jacob Frey, "Bu operasyonun sona ermesi için daha kaç sakinin, daha kaç Amerikalının ölmesi ya da ağır yaralanması gerekiyor" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump ise yerel yöneticileri muhalefeti kışkırtmakla suçlayarak, "Belediye Başkanı ve Vali, kibirli, tehlikeli ve küstah söylemleriyle bir isyanı körüklüyor" ifadelerini kullandı.

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance de kenti ziyaretinde, yerel liderleri göçmenlik ajanlarına destek vermemekle eleştirdi. Minnesota Valisi Tim Walz ise göçmenlik baskınlarının yerel polis kaynaklarını zorladığını belirterek, bu eleştirilere sert yanıt verdi.