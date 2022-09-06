ABD'nin kalbinde Hollywood'a ilham olacak silahlı soygun! Gündüz vakti dehşet veren anlar kameralara yansıdı - Son Dakika
Üye Girişi

ABD'nin kalbinde Hollywood'a ilham olacak silahlı soygun! Gündüz vakti dehşet veren anlar kameralara yansıdı

06.09.2022 11:07

New York'ta aksiyon filmlerini aratmayacak bir silahlı soygun gerçekleşti. Soyguncu, önce kovaladığı aracı çarparak durdurdu. Sonra da aşağı inip aracın camını kırarak kurbanının 20 bin dolarını çaldı. Çevredekilerse korkulu gözlerle olayı sadece seyretmekle yetindi.

ABD'nin New York eyaletinde bir soyguncu otomobiliyle bir başka aracı kovaladı. Film sahnelerini aratmayan anlarda şahıs, takip ettiği aracı çarparak durdurdu.

CAMI KIRIP PARALARI ALDI

Gündüz vaktinde olan ve anbean kameralarca kayıt altına alınan olayda soyguncu, daha sonra arabanın camını kırarak sürücünün paralarını çalıyor. Çevredekiler ise olayı sadece seyretmekle yetiniyor.

ABD'de filmleri aratmayacak soygun sahnesi

20 BİN DOLAR ÇALDI

Emniyet yetkilileri yaptıkları açıklamada, soyguncunun araca bilerek çarptığını aktardı. Kendi arabasından silahıyla birlikte inen saldırgan, kovaladığı aracın kapısını açarak 55 yaşındaki sürücünün 20 bin dolarını çalarak olay yerinden uzaklaştı. Söz konusu olay, soygun sırasında caddede bulunanlar tarafından kayıt altına alındı.

YORUMLAR
500
Cristiano Ronaldo, 19 yılın ardından ilk kez bir Şampiyonlar Ligi sezonunda mücadele edemeyecek Cristiano Ronaldo, 19 yılın ardından ilk kez bir Şampiyonlar Ligi sezonunda mücadele edemeyecek HDP, kendi seçmenine yakın olan Kılıçdaroğlu veya İmamoğlu cumhurbaşkanı adayı gösterilmezse 6'lı masaya destek vermeyecek HDP, kendi seçmenine yakın olan Kılıçdaroğlu veya İmamoğlu cumhurbaşkanı adayı gösterilmezse 6'lı masaya destek vermeyecek

Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya ABD'nin kalbinde Hollywood'a ilham olacak silahlı soygun! Gündüz vakti dehşet veren anlar kameralara yansıdı - Son Dakika


Son Dakika
14:35 Cristiano Ronaldo, 19 yılın ardından ilk kez bir Şampiyonlar Ligi sezonunda mücadele edemeyecek
14:13 Canlı yayında korkutan anlar! ABD'li spiker felç geçirdi
14:11 Dün Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile görüşen Fransız bakan, Atina'ya gider gitmez Türkiye karşıtı açıklamalar yaptı
14:08 Kanlı saldırı hazırlığındayken yakalanmıştı! Yunanistan'da sabotaj eğitimi alan PKK'lı terörist Tanrıkulu hakkında yeni gelişme
13:51 Yakalanan cinayet zanlısından şaşkına çeviren sözler: 25 kişi öldürdüm, 20 kişi daha öldüreceğim
13:47 Doğal gaz krizi Bulgarları korkuttu! Şimdi de Edirne'den soba almaya başladılar
13:40 Rusya'dan Türk Lirası hamlesi: Rezervlerde daha fazla kullanılması konusu incelenecek
13:36 Balıkesir'de "kavuşturma geleneği" damada zor anlar yaşattı! Yapmadıklarını bırakmadılar
13:10 Bakan Dönmez, tepki toplayan elektrik ve doğal gaz zamları hakkında konuştu: Vatandaşımızın etkilenmemesi için her şeyi yapıyoruz
13:10 Ataşehir Belediyesi çalışanları, yüzde 110'luk zammı halay çekerek kutladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.09.2022 14:55:36. #1.13#
SON DAKİKA: ABD'nin kalbinde Hollywood'a ilham olacak silahlı soygun! Gündüz vakti dehşet veren anlar kameralara yansıdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement