ABD'nin kalbinde Hollywood'a ilham olacak silahlı soygun! Gündüz vakti dehşet veren anlar kameralara yansıdı

ABD'nin New York eyaletinde bir soyguncu otomobiliyle bir başka aracı kovaladı. Film sahnelerini aratmayan anlarda şahıs, takip ettiği aracı çarparak durdurdu.

CAMI KIRIP PARALARI ALDI

Gündüz vaktinde olan ve anbean kameralarca kayıt altına alınan olayda soyguncu, daha sonra arabanın camını kırarak sürücünün paralarını çalıyor. Çevredekiler ise olayı sadece seyretmekle yetiniyor.

20 BİN DOLAR ÇALDI

Emniyet yetkilileri yaptıkları açıklamada, soyguncunun araca bilerek çarptığını aktardı. Kendi arabasından silahıyla birlikte inen saldırgan, kovaladığı aracın kapısını açarak 55 yaşındaki sürücünün 20 bin dolarını çalarak olay yerinden uzaklaştı. Söz konusu olay, soygun sırasında caddede bulunanlar tarafından kayıt altına alındı.