New York'un başı farelerle dertte! Belediye, 3 milyon maaş vereceği sıçan şefini arıyor - Son Dakika
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New York'un başı farelerle dertte! Belediye, 3 milyon maaş vereceği sıçan şefini arıyor

03.12.2022 18:27
New York'un başı farelerle dertte! Belediye, 3 milyon maaş vereceği sıçan şefini arıyor

ABD'nin New York kentini fareler bastı. Belediye, kenti basan farelerle "savaşmak" için "sıçan şefi" aradığını belirten bir ilan yayınladı. Bu işi yapacak kişiye yıllık 120 ile 170 bin dolar (3 milyon TL) arasında bir maaş verileceği duyuruldu.

ABD'nin New York kentinde neredeyse her sokakta fareler cirit atmaya başladı. Eldeki yöntemlerle hayvanlarla mücadele etmekte yetersiz kalan New York Belediye Başkanı Eric Adams'ın ofisi ilginç bir iş ilanı yayınlandı. Yayımlanan ilanda kentin "gerçek düşmanı" ile savaşmak için bir "kemirgen azaltma yöneticisi" arandığı duyuruldu.

New York'u fareler bastı! Belediye 3 milyon maaşla 'sıçan şefi' arıyor

170 BİN DOLARA VARAN MAAŞ

Bu hafta yayınlanan ve esprili bir dille yazılan iş ilanında "ideal adayın yüksek motivasyonlu ve biraz kana susamış biri olması" gerektiği bildirildi. Rol için seçilen kişiye yıllık olarak 120 bin dolar (yaklaşık 2 milyon 236 bin lira) ile 170 bin dolar (yaklaşık 3 milyon 167 bin lira) arasında bir maaş verileceği belirtildi.

New York'u fareler bastı! Belediye 3 milyon maaşla 'sıçan şefi' arıyor

"FARELER İÇİN BAŞ BELASI OLMALI"

İlanda şu ifadeler kullanıldı: "Fareler bu iş ilanından nefret edecek. Ancak 8,8 milyon nüfusa sahip New York, fare popülasyonunu azaltmak, temizliği artırmak ve vebayı önlemek için sizinle birlikte çalışmaya hazır. İdeal aday, kurnaz ve tam anlamıyla fareler için bir baş belası olmalı. Bu dayanıklılık ve beceri gerektiren 7/24 bir iş. İşin sorumlulukları arasında fare azaltma stratejileri geliştirmek, şehir kurumları genelinde projeleri ve politika girişimlerini yönetmek ve uygulamalı imha teknikleriyle cepheden liderlik yapmak yer alıyor."

New York'u fareler bastı! Belediye 3 milyon maaşla 'sıçan şefi' arıyor

NEW YORK ABD'NİN EN ÇİRKİN İKİNCİ KENTİ

Diğer taraftan, haşere kontrol şirketi Orkin'in son yıllık sıralamasına göre New York, ABD'nin "en çirkin ikinci" kenti oldu. ABD'nin en çirkin kenti ünvanı ise Illiniois eyatinde yer alan Chicago'ya ait. Ekim ayı itibarıyla, New York'un sanitasyon departmanı 2022'de 21 bin 600'den fazla fare şikayeti bildirdi ve oran 2019'a göre yüzde 67 arttı. New York'taki fareler, ayrıca sokaklarda ve kaldırımlarda çeşitli yiyecekleri sürüklerken görüldükleri videolarla sık sık sosyal medyada viral oluyor.

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New York, Dünya, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: New York'un başı farelerle dertte! Belediye, 3 milyon maaş vereceği sıçan şefini arıyor - Son Dakika
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