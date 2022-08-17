Lunaparktaki dönme dolapta cinsel ilişkiye giren çift meraklı gözlere aldırış etmedi - Son Dakika
Üye Girişi

Lunaparktaki dönme dolapta cinsel ilişkiye giren çift meraklı gözlere aldırış etmedi

17.08.2022 11:19
Lunaparktaki dönme dolapta cinsel ilişkiye giren çift meraklı gözlere aldırış etmedi

ABD'nin Ohio kentinde bulunan Cedar Point isimli lunaparkta bulunan dönme dolabın koltuklarında cinsel ilişkiye giren çift, aralarında çocuklarında bulunduğu görgü tanıklarına aldırış etmedi. Hakim karşısına çıkmaya hazırlanan çiftin 180 güne kadar hapis cezası alması bekleniyor.

ABD'nin Ohio kentinde Cedar Point isimli lunaparkta skandal olay yaşandı. Hafta sonu çoğu çocuklu aileler olmak üzere çok sayıda insanın eğlenmeye gittiği lunaparkın en çok kullanılan makinelerinden biri olan dönme dolapta bir çift cinsel ilişkiye girdi. Skandal olayı aynı dönme dolaba binen gençler ihbar etti.

REŞİT DEĞİLLERDİ

Bunun üzerine 32 yaşındaki Heather Johnston ile 24 yaşındaki David Davis isimli çift alenen cinsel ilişkiye girince görgü tanıkları dönme dolapta sarsıntı meydana geldiğini dile getirdi. Yetkililer, görgü tanıklarından ikisinin reşit olmadığını da aktardı.

Kimseye aldırış etmeyen çift lunaparktaki dönme dolapta cinsel ilişkiye girdi

İLİŞKİYE GİRDİKLERİNİ İTİRAF ETTİLER

Polis tarafından sorgulanan Johnston, "Ben sadece yere düşen sigarayı almak için eğildim" dedi. İkili daha sonra cinsel ilişkiye girdiklerini itiraf etti. Davis ve Johnson geceyi nezarethanede geçirdi.

Kimseye aldırış etmeyen çift lunaparktaki dönme dolapta cinsel ilişkiye girdi

180 GÜNE KADAR HAPİS CEZASI BEKLENİYOR

Öte yandan hakim karşısına çıkmaya hazırlanan çiftin 180 güne kadar hapis cezası alması bekleniyor.

YORUMLAR
500
İnişi gerçekleştiremeyen yardımcı pilot uçaktan atlayıp intihar etti İnişi gerçekleştiremeyen yardımcı pilot uçaktan atlayıp intihar etti Yaylara düşen çocuğun imdadına son anda demiryolu çalışanı yetişti Yaylara düşen çocuğun imdadına son anda demiryolu çalışanı yetişti

Twitter, Cinsellik, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Lunaparktaki dönme dolapta cinsel ilişkiye giren çift meraklı gözlere aldırış etmedi - Son Dakika


Son Dakika
11:24 Ekonomistler Merkez Bankası'nın merakla beklenen faiz kararı için ortak tahminde bulundu
11:19 Lunaparktaki dönme dolapta cinsel ilişkiye giren çift meraklı gözlere aldırış etmedi
11:15 İBB Başkanı İmamoğlu'dan riskli yapılar için "kira desteği" açıklaması: 3450 TL kira desteği verilmesini meclise getireceğiz
11:08 Güne yükselişle başlayan gram altının fiyatı 1.025 liraya yaklaştı
10:54 Güne yükselişle başlayan dolar 17,96 liradan alıcı buluyor
10:45 50 yaşındaki Defne Samyeli'nden bikinili paylaşın! Düzgün fiziğiyle kendine hayran bıraktı
10:52 Ayakta durmakta güçlük çeken sarhoşların ilginç kavgası görüntülendi
10:35 Türkiye'nin kısa vadeli dış borç stoku arttı! Bir yıl içinde 182,5 milyar dolar dış borç ödenmesi gerekiyor
10:28 İnişi gerçekleştiremeyen yardımcı pilot uçaktan atlayıp intihar etti
10:11 Cristiano Ronaldo suskunluğunu bozma kararı aldı: Herkes her şeyi öğrenecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.08.2022 11:38:45. #1.12#
SON DAKİKA: Lunaparktaki dönme dolapta cinsel ilişkiye giren çift meraklı gözlere aldırış etmedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement