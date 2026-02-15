ABD'nin Suriye'de DEAŞ'a Hava Operasyonu - Son Dakika
ABD'nin Suriye'de DEAŞ'a Hava Operasyonu

15.02.2026 10:09
ABD, 3-12 Şubat'ta Suriye'de DEAŞ'a yönelik 10 hava saldırısı düzenleyerek 30 hedefi vurdu.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, 3-12 Şubat tarihleri arasında Suriye'de DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonlarda 30 hedefi vurduğunu bildirdi.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'ndan (CENTCOM) yapılan açıklamada, ABD hava kuvvetlerinin Suriye'de DEAŞ'ın altyapı ve silah depolarını çok sayıda hassas mühimmatla hedef aldığı belirtildi. ABD'nin terör örgütü DEAŞ'ın kalıntılarına yönelik askeri baskıyı sürdürmek amacıyla 3-12 Şubat tarihlerinde Suriye'de 30'dan fazla DEAŞ hedefine 10 hava saldırısı düzenlediği kaydedildi.

ABD ordusunun DEAŞ hedeflerine yönelik önceki hava saldırılarının 27 Ocak-2 Şubat tarihlerinde gerçekleştirildiği aktarılan açıklamada, terör örgütüne ait iletişim merkezi, stratejik bir lojistik noktası ve silah depolarının 5 ayrı hava saldırısıyla vurulduğu ifade edildi. Açıklamada, saldırıların 20 Aralık'ta başlatılan 'Şahin Gözü Operasyonu - (Operation Hawkeye Strike)' kapsamında düzenlendiği vurgulanarak, bu operasyonun 13 Aralık'ta Palmira'da ABD ile Suriye güçlerine yönelik düzenlenen 2 ABD askeri ve ABD'li bir tercümanın hayatını kaybettiği DEAŞ saldırısına yanıt olarak başlatıldığı anımsatıldı. Son iki ay içinde düzenlenen hedefli operasyonlarda 50'den fazla DEAŞ mensubunun öldürüldüğü veya yakalandığı, DEAŞ'a ait 100'den fazla altyapı hedefinin yüzlerce hassas mühimmatla vurulduğu bildirildi.

Kaynak: DHA

Suriye, Dünya, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
