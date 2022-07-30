Yarı insan yarı hayvan! Bu görüntü ABD'de günün konusu oldu

Amerika Birleşik Devletleri'nin Teksas eyaletindeki nehirde ava çıkan bir balıkçı tarafından kaydedilen görüntü, ülkede günün konusu haline geldi. Söz konusu görüntülerde uzaktan zar zor seçilen bir canlı yer alıyor.

"YAKINDAN GÖRDÜM, SADECE YARISI İNSANDI"

Ancak balıkçının ifadelerine göre görüntüdeki yaratığın, sadece yarısı insandı. Diğer yarısının ise tüylü ve kaba olduğu iddia edildi. Balıkçı, konu hakkında "Yakından gördüm, sadece yarısı insandı" ifadelerini kullandı.

HABER MERKEZLERİNE BOMBA GİBİ DÜŞTÜ

Yaratığın görüntüleri ABD'deki ve Güney Amerika'daki uluslararası haber merkezleri tarafından da ilgiyle karşılandı. Birçok kanal bu olayı haberleştirirken, ülkede yaratığın ne olduğuna dair büyük bir tartışma başladı.

İşte o fotoğraf: