ABD'nin Utah eyaletinde uçağın düşmesi sonucu 4 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

ABD'nin Utah eyaletinde uçağın düşmesi sonucu 4 kişi hayatını kaybetti

ABD\'nin Utah eyaletinde uçağın düşmesi sonucu 4 kişi hayatını kaybetti
Son Güncelleme: 02.10.2023 21:05

Utah eyaletine bağlı Moab kasabasının yaklaşık 24 kilometre kuzeyindeki Canyonlands Havaalanı'ndan kalkış yapan Piper PA-28-140 tipi tek motorlu uçak, kısa süre sonra düştü. Kazada 4 kişi hayatını kaybetti. Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulu olayı soruşturuyor.

ABD'nin Utah eyaletine bağlı Moab kasabasında küçük bir uçak, kalkıştan sonra düştü. Kazada 4 kişi hayatını kaybetti.

KALKIŞTAN SONRA DÜŞTÜ

Grand Bölgesi Şerif Ofisinden yapılan açıklamada, uçağın, dün akşam Utah eyaletine bağlı Moab kasabasının yaklaşık 24 kilometre kuzeyindeki Canyonlands Havaalanı'ndan kalkışından kısa süre sonra düştüğü duyuruldu.

4 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Açıklamada, uçaktaki 4 kişinin hayatını kaybettiği aktarıldı. Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulu tarafından X sosyal medya platformundan yapılan açıklamada, Piper PA-28-140 tipi tek motorlu uçağın yaptığı kazanın soruşturulduğu belirtildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Dünya ABD'nin Utah eyaletinde uçağın düşmesi sonucu 4 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika


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SON DAKİKA: ABD'nin Utah eyaletinde uçağın düşmesi sonucu 4 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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