ABD\'nin Utah eyaletinde uçağın düşmesi sonucu 4 kişi hayatını kaybetti

ABD'nin Utah eyaletine bağlı Moab kasabasında küçük bir uçak, kalkıştan sonra düştü. Kazada 4 kişi hayatını kaybetti.

KALKIŞTAN SONRA DÜŞTÜ

Grand Bölgesi Şerif Ofisinden yapılan açıklamada, uçağın, dün akşam Utah eyaletine bağlı Moab kasabasının yaklaşık 24 kilometre kuzeyindeki Canyonlands Havaalanı'ndan kalkışından kısa süre sonra düştüğü duyuruldu.

4 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Açıklamada, uçaktaki 4 kişinin hayatını kaybettiği aktarıldı. Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulu tarafından X sosyal medya platformundan yapılan açıklamada, Piper PA-28-140 tipi tek motorlu uçağın yaptığı kazanın soruşturulduğu belirtildi.