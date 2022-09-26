Tüyler ürpeten olay! Minik kızını sapığa satan kadın, kızıyla cinsel ilişki görüntülerini de çekti - Son Dakika
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Tüyler ürpeten olay! Minik kızını sapığa satan kadın, kızıyla cinsel ilişki görüntülerini de çekti

26.09.2022 11:45
Tüyler ürpeten olay! Minik kızını sapığa satan kadın, kızıyla cinsel ilişki görüntülerini de çekti

ABD'de Kylie Ruby Flores isimli kadın, 6 yaşındaki kızını internetten spor ayakkabı ve nakit para karşılığında, internetten tanıştığı Trever Harder isimli sapığa sattı. Sapık anne, ismi açıklanmayan 6 yaşındaki kızı ve zanlının cinsel ilişki görüntülerini de kaydetti.

Washington eyaletinde yaşanan olay kan dondurdu. Ceza iddianamesine göre, ahlaksız çift, geçen yıl 2 Şubat ile 26 Temmuz arasında kan donduran suçu işledi. Anne, kızının cinsel saldırıya uğradığı anları kameraya kaydetti.

SUÇLARINI İTİRAF ETTİLER

Flores ve Harder hakkındaki suçlamaları kabul ederken mahkemede yaptıkları iğrenç ticareti de itiraf etti. New York Post'un haberine göre, 31 yaşındaki kadın çocuk istismarı ve cinsel ilişki ticaretine zorlamaktan 23 yıl hapis cezasına çarptırıldığını bildirildi.

6 yaşındaki kızını spor ayakkabısı karşılığında internetten tanıştığı sapığa sattı

"HİÇBİR CEZA ÇOCUĞUN MASUMİYETİNİ GERİ VEREMEZ"

ABD'li avukat Vanessa Waldref şunları söyledi:

"Bu davanın gerçekleri, bir çocuğun hayal edebileceği en korkunç cinsel istismardan bazılarını sunuyor. Hiçbir ceza çocuğun masumiyetini geri veremez, ancak topluluğumuz artık daha güvenli ve daha güçlü"

Tüyler ürpeten olay! Minik kızını sapığa satan kadın, kızıyla cinsel ilişki görüntülerini de çekti
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Washington, Çocuk, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Tüyler ürpeten olay! Minik kızını sapığa satan kadın, kızıyla cinsel ilişki görüntülerini de çekti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tüyler ürpeten olay! Minik kızını sapığa satan kadın, kızıyla cinsel ilişki görüntülerini de çekti - Son Dakika
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