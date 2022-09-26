Tüyler ürpeten olay! Minik kızını sapığa satan kadın, kızıyla cinsel ilişki görüntülerini de çekti

Washington eyaletinde yaşanan olay kan dondurdu. Ceza iddianamesine göre, ahlaksız çift, geçen yıl 2 Şubat ile 26 Temmuz arasında kan donduran suçu işledi. Anne, kızının cinsel saldırıya uğradığı anları kameraya kaydetti.

SUÇLARINI İTİRAF ETTİLER

Flores ve Harder hakkındaki suçlamaları kabul ederken mahkemede yaptıkları iğrenç ticareti de itiraf etti. New York Post'un haberine göre, 31 yaşındaki kadın çocuk istismarı ve cinsel ilişki ticaretine zorlamaktan 23 yıl hapis cezasına çarptırıldığını bildirildi.

"HİÇBİR CEZA ÇOCUĞUN MASUMİYETİNİ GERİ VEREMEZ"

ABD'li avukat Vanessa Waldref şunları söyledi:

"Bu davanın gerçekleri, bir çocuğun hayal edebileceği en korkunç cinsel istismardan bazılarını sunuyor. Hiçbir ceza çocuğun masumiyetini geri veremez, ancak topluluğumuz artık daha güvenli ve daha güçlü"