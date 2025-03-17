ABD'nin Yemen'deki Husilere Hava Saldırıları Devam Ediyor

(ANKARA) - ABD, Merkez Komutanlığı (CENTCOM) 15 Mart Cumartesi günü Yemen merkezli Husilere başlattığı saldırılar, dün gece boyunca da devam etti. Husilere bağlı Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Anis el-Asbahi, saldırılarında ölenlerin sayısının beşi çocuk olmak üzere 53'e yükseldiğini ve 98 kişinin de yaralandığını bildirdi. ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Waltz, saldırılarda çok sayıda Husi liderinin öldürüldüğünü ileri sürerken; Husilerden konuya ilişkin bir açıklama henüz yapılmadı.

ABD, 15 Mart Cumartesi günü Husi hedeflerine yönelik "kararlı ve güçlü" bir hava saldırısı operasyonu başlattığını açıklamıştı. ABD Başkanı Donald Trump da buna gerekçe olarak Husilerin Kızıldeniz'deki gemilere yönelik saldırılarını göstermişti. ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM) gece boyunca Husilere yönelik saldırılarını sürdürdü. ABD'nin devam eden saldırılarında çok sayıda kişinin öldüğü ve yaralandığı bildirildi.

Husilere bağlı Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Anis el-Asbahi, ABD'nin Yemen'e yönelik saldırılarında ölenlerin sayısının beşi çocuk olmak üzere 53'e yükseldiğini ve 98 kişinin de yaralandığını açıkladı. Washington, ölenler arasında Husilerin bazı önemli isimlerinin de bulunduğunu söyledi ancak Husilerden konuya ilişkin bir açıklama yapılmadı.

Saldırılarda, Husilerin güvenlik şefinin öldürüldüğü söyleniyor

Ancak Suudi Arabistan basını tarafından bugün yapılan bir habere göre, ABD'nin Yemen'deki Husi hedeflerine yönelik saldırısı sırasında Husi liderinin güvenlik şefinin öldürüldü. ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Waltz, ABD merkezli televizyon kanalı ABC News'e yaptığı açıklamada, cumartesi günkü saldırıların "birden fazla Husi liderini hedef aldığını ve onları ortadan kaldırdığını" belirtti. Waltz, bir diğer ABD merkezli televizyon kanalı Fox News'e de "Onları ezici bir güçle vurduk ve İran'a artık yeter dedirttik" dedi.

ABD Savunma Bakanı Hegseth: "Husi saldırıları durana kadar 'amansız' bir füze saldırısı olacak"

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth de ABD merkezli Fox Business televizyonuna verdiği röportajda, Husi saldırıları durana kadar "amansız" bir füze saldırısı olacağını vurguladı. ABD'li bir yetkili, Batı medyasına yaptığı açıklamada, ABD savaş uçaklarının dün 11 Husi insansız hava aracını düşürdüğünü söyledi.

Husi lideri el Husi: "Yemen'e yönelik saldırıları devam ettiği sürece Kızıldeniz'deki ABD gemilerini hedef alacağız"

Husi lideri Abdul Malik el Husi, "ABD'nin Yemen'e yönelik saldırıları devam ettiği sürece Husilerin Kızıldeniz'deki ABD gemilerini hedef alacağını" söyledi. ABD saldırılarında çok sayıda liderinin öldürüldüğüne ilişkin iddialara ilişkin henüz bir açıklama yapmayan Husiler, ayrıca bugün el-Cevf ve Hudaydah'da kendilerini hedef alan yeni ABD saldırıları olduğunu belirtti. ABD ise konuya ilişkin henüz bir açıklama yapmadı.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres de dün yaptığı açıklamada, Yemen'de "azami itidal ve tüm askeri faaliyetlerin durdurulması" çağrısında bulundu.