ABD o ülkenin yüz milyonlarca dolar parasına el koydu

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ABD Yüksek Mahkemesi, Arjantin'in alacaklıların denizaşırı hesaplardan 300 milyon dolardan fazlasına el koymasına izin veren bir karara karşı yaptığı temyiz başvurusunu reddetti. Böylece nakit sıkıntısı çeken ülkenin yabancı mahkemeler tarafından eski yatırımcılara verilen milyarlarca doları ödemekten kaçınma çabalarına bir darbe vurdu.

Analistler, fonlara el konulmasının, önceki hükümetler tarafından alınan tartışmalı kararlar nedeniyle uluslararası mahkemelerde devam eden dava dalgasına rağmen, davacıların Arjantin varlıklarının mülkiyetini başarılı bir şekilde ele geçirdiği yaklaşık on yıl içinde ilk kez olacağını söyledi.

ARJANTİN LİDERİ YÜKÜMLÜLÜKLERİ ÖDEMEYE SÖZ VERMİŞTİ

Davanın davacıları, Arjantin'in 2001 yılındaki devasa kamu borcu temerrüdünden etkilenen ve 2005, 2010 ve 2016 yıllarında yapılan üç tur yeniden yapılandırma ve uzlaşmaya rağmen hiçbir zaman takas edilmeyen tahvillere sahip bir grup yatırım fonu konumunda. Özgürlükçü Devlet Başkanı Javier Milei, Arjantin'in tüm yükümlülüklerini ödeyeceğini taahhüt etti, ancak yetkililer, hükümet ciddi bir ekonomik krizi düzeltmeye çalışırken, ülkenin bunları azaltmak için yasal yollara başvurmaya devam edeceği konusunda özel olarak uyardı.