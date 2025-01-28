ABD o ülkenin yüz milyonlarca dolar parasına el koydu - Son Dakika
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Dünya

ABD o ülkenin yüz milyonlarca dolar parasına el koydu

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Çin ile ekonomik savaş yaşayan Washington yönetimi Latin Amerika ülkelerinden Arjantin ile de adeta hukuk savaşı yürütüyor. Arjantin, ABD'nin 300 milyon dolarlık el koymasını engellemek için verdiği son mücadeleyi de kaybetti.

28.01.2025 10:01
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ABD Yüksek Mahkemesi, Arjantin'in alacaklıların denizaşırı hesaplardan 300 milyon dolardan fazlasına el koymasına izin veren bir karara karşı yaptığı temyiz başvurusunu reddetti. Böylece nakit sıkıntısı çeken ülkenin yabancı mahkemeler tarafından eski yatırımcılara verilen milyarlarca doları ödemekten kaçınma çabalarına bir darbe vurdu.

Analistler, fonlara el konulmasının, önceki hükümetler tarafından alınan tartışmalı kararlar nedeniyle uluslararası mahkemelerde devam eden dava dalgasına rağmen, davacıların Arjantin varlıklarının mülkiyetini başarılı bir şekilde ele geçirdiği yaklaşık on yıl içinde ilk kez olacağını söyledi.

ARJANTİN LİDERİ YÜKÜMLÜLÜKLERİ ÖDEMEYE SÖZ VERMİŞTİ

Davanın davacıları, Arjantin'in 2001 yılındaki devasa kamu borcu temerrüdünden etkilenen ve 2005, 2010 ve 2016 yıllarında yapılan üç tur yeniden yapılandırma ve uzlaşmaya rağmen hiçbir zaman takas edilmeyen tahvillere sahip bir grup yatırım fonu konumunda. Özgürlükçü Devlet Başkanı Javier Milei, Arjantin'in tüm yükümlülüklerini ödeyeceğini taahhüt etti, ancak yetkililer, hükümet ciddi bir ekonomik krizi düzeltmeye çalışırken, ülkenin bunları azaltmak için yasal yollara başvurmaya devam edeceği konusunda özel olarak uyardı.

ABD o ülkenin yüz milyonlarca dolar parasına el koydu

Latin Amerika, Washington, Politika, Arjantin, Ekonomi, Finans, Hukuk, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya ABD o ülkenin yüz milyonlarca dolar parasına el koydu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Ahmet İPTAŞ:
    ŞU AMERİKA ALİ KIRAN, BAŞ KESEN. HER TÜRLÜ SAVAŞI ÇIKARIP İSTEDİĞİ ÜLKEYİ İŞGAL EDİYOR. İNŞAALLAH SONUN YAKINDIR AMERİKA... 42 0 Yanıtla
  • Ateş:
    Eyyyyy Amerika sen kimsin yaaaaa... 17 5 Yanıtla
  • Fahri Sağgül:
    Bizim f35 uçakları'nın parasını ne oldu sizin o özgür diye tabir ettiğiniz ABD yasal olmayan yollardan ülkelerin varlıklarına çöken ve gasp eden bir ülke 18 0 Yanıtla
  • Abuzer Kadayıf:
    Arjantin e hak tır 6 5 Yanıtla
  • Özcan Kuvan:
    Dört sene dünyaya kök söktürecek bu Trump 1 0 Yanıtla
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