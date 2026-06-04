ABD Ordusu Doğu Pasifik'te Uyuşturucu Teknesini Vurdu - Son Dakika
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ABD Ordusu Doğu Pasifik'te Uyuşturucu Teknesini Vurdu

ABD Ordusu Doğu Pasifik\'te Uyuşturucu Teknesini Vurdu
04.06.2026 08:29
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ABD ordusu, uyuşturucu taşıdığı öne sürülen bir tekneyi vurdu, 2 narko-terörist öldürüldü.

ABD ordusu, Doğu Pasifik'te uyuşturucu taşıdığı öne sürülen bir teknenin vurulduğunu ve 2 kişinin öldürüldüğünü duyurdu.

ABD Güney Komutanlığı'ndan (SOUTHCOM) yapılan açıklamada, Güney Mızrağı Operasyonu'nu yürüten ortak görev gücünün SOUTHCOM Komutanı General Francis L. Donovan'ın talimatıyla 'terör örgütü' olarak belirlenmiş organizasyonlara ait bir tekneyi daha hedef aldığı belirtildi. Elde edilen istihbaratın söz konusu teknenin Doğu Pasifik'teki bir kaçakçılık rotasında uyuşturucu taşıdığını doğruladığı kaydedilen açıklamada, "Bu saldırıda 2 erkek narko-terörist öldürülmüş, hiçbir ABD askeri personeli zarar görmemiştir" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: DHA

Amerika Birleşik Devletleri, Güvenlik, 3. Sayfa, Dünya, Suç, Son Dakika

Son Dakika Dünya ABD Ordusu Doğu Pasifik'te Uyuşturucu Teknesini Vurdu - Son Dakika

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