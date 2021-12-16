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ABD ordusu, geliştirdikleri fütüristik lazer silahının hedefini vurduğu görüntüleri paylaştı - Son Dakika

ABD ordusu, geliştirdikleri fütüristik lazer silahının hedefini vurduğu görüntüleri paylaştı

16.12.2021 12:05

ABD ordusu tarafından paylaşılan görüntüler dünya kamuoyunda büyük ses getirdi. Yıllardır üzerinde çalışılan fütüristik lazer silahının Aden Körfezi'nde yapılan denemelerinde hedefi tam isabetle vurduğu görüntüleri paylaşan ABD ordusu lazer silahı için "Gelecekte denizde yaşanacak gerilimlerde oyunun kurallarını değiştirecek" açıklamalarında bulundu.

ABD ordusu yıllardır geliştirme aşamasında olan fütüristik lazer silahını kullandığını ve denemelerin başarıyla sonuçlandığını duyurdu.

DENEME SIRASINDA HEDEFİ VURUP YOK ETTİ

Doğu Afrika ile Arap yarımadası arasında olan Aden Körfezi'nde yapılan denemelerde lazer silahının olduğu USS Portland isimli savaş gemisi, özel bir sistemle hedefi vurdu ve yok etti. ABD ordusu video ve fotoğraflarla kamuoyunu bilgilendirerek denemelerin başarılı geçtiğini açıkladı.

Dünya diken üstünde! ABD ordusu, geliştirdikleri fütüristik lazer silahının hedefini vurduğu görüntüleri paylaştı
ABD ordusunun paylaştığı video ve görüntülerde lazer silahının hedefi vurduğu görülüyor.

"OYUNUN TÜM KURALLARINI DEĞİŞTİRECEK"

ABD'li yetkililer lazer silahı için, "Gelecekte denizde yaşanacak gerilimlerde oyunun kurallarını değiştirecek" yorumunu yaptı. Geçen sene de benzer bir deneme yapan fakat kamuoyuna çok yansıtmayan ABD ordusu uçan bir drone'u lazer silahıyla yok etmeyi başarmıştı. Yetkililer bugün ise hareket halindeki bir hedefi etkisiz hale getirdiklerini duyurdu. Soğuk Savaş'tan beri lazer silahları üzerinde çalışan ABD, özellikle Çin ile yaşanacak gerilimlerde bu silahı kullanmayı planladığını açıklamıştı.

LAZER SİLAHI NASIL ÇALIŞIYOR?

ABD donanması, başarılı denemenin ardından bir açıklama yayınladı. Açıklamada, "Geliştirilen LWSD isimli silah statik yüzey testlerindeki hedefi başarıyla geçti. Geliştirilen yeni sistem daha önce kullanılan 30 kilowattlık lazer silah sistemi üzerine inşa edildi" denildi. Yeni lazer silahının 150 kilowattlık bir gücü olduğu ve menzilinin de 19 kilometre olduğu kaydedildi.

ABD ordusu, geliştirdikleri fütüristik lazer silahının hedefini vurduğu görüntüleri paylaştı

Tam Gemi Şok Denemeleri, Aden Körfezi, Afrika, Arap, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya ABD ordusu, geliştirdikleri fütüristik lazer silahının hedefini vurduğu görüntüleri paylaştı - Son Dakika Dünya


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